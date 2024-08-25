快訊

勞保費率要調了！千萬勞工明年負擔增 平均每年加「這麼多」

白營掀茶壺風暴？蔡壁如叫陣「戰狼」拚2026 陳智菡酸不得參與黨務

高雄三角窗素食店陷火海 疑闆娘摔跤撞瓦斯桶爆炸釀禍

一周鬧2次海上衝突…中菲南海撞船陸稱「責任在菲方」 菲律賓這樣說

中央社／ 馬尼拉25日專電
大陸海警局指，8月25日，未經中國政府允許，菲律賓3002號船「非法」衝闖中國南沙群島仙賓礁附近海域，中國海警對菲肇事船隻「依法依規」採取管控措施。（圖／取自微博）
大陸海警局指，8月25日，未經中國政府允許，菲律賓3002號船「非法」衝闖中國南沙群島仙賓礁附近海域，中國海警對菲肇事船隻「依法依規」採取管控措施。（圖／取自微博）

南海緊張局勢持續升高，中國海警與菲律賓公務船今天再次發生碰撞，中方船隻並向菲船發射水柱，導致菲船故障及被迫終止人道運補任務。這已是過去1週以來的第2次撞船事件。

中國駐菲律賓大使館下午引述中國海警局新聞發言人甘羽說，菲律賓3002號船今天非法闖入中國南沙群島仙賓礁附近海域，14時12分時以不專業、危險方式，故意衝撞中方海警21551艇，導致發生擦碰，責任完全在菲方。

菲律賓國家安全會議（NSC）發表聲明回應，菲律賓漁業暨水資源局（BFAR）3002號船今天在半月暗沙（菲稱Hasa Hasa Shoal）前往仙賓暗沙（SabinaShoal，菲稱艾斯柯達礁Escoda Shoal）為漁民提供柴油、食品和醫療用品時，遭到中方8艘船隻的「攻擊性和危險航行操作」。

菲方聲明稱，中國人解放軍第626號船艦及多艘海警船試圖包圍菲國漁業局3002號船，中方海警船採取了近距離危險操作，造成碰撞。期間，中方海警船向菲船鳴笛並發射水柱，最終導致菲船引擎故障，被迫終止向漁民運補的人道任務。

菲國譴責中方行為「不專業、具侵略性和非法」，危及菲方船員及待援漁民的安全，菲國漁業局人員並未受傷，中國海警救起落水菲方人員的說法「毫無根據」，是中方意圖扭曲事實的假新聞。

根據菲國說法，半月暗沙與仙賓暗沙都位於菲國200海里專屬經濟區（EEZ）之內。

聲明說：「菲律賓政府呼籲中國停止破壞地區和平與安全的挑釁行動，菲律賓仍然堅定依據《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）和2016年南海仲裁，主張己方權利。」

中國依據9段線主張擁有南海大部分區域的主權，而菲律賓則依聯合國海洋法公約（UNCLOS）索討向西延伸出去的200海里專屬經濟區，雙方不時在爭議海域發生衝突。

雙方緊張局勢近來持續升溫，兩國海警船艦19日才剛在仙賓暗沙週邊海域發生碰撞；8日上午，2架中國空軍飛機在黃岩島上空，對菲方NC-212i輕型運輸機的飛行路徑投擲照明彈。

更早以前在6月，中國海警人員揮舞刀棍和斧頭，登上菲律賓海軍充氣船，阻止菲方人員運送補給品到仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）上的一艘擱淺老舊軍艦，造成菲國軍人受傷。

菲律賓海軍曾表示，中國人民解放軍海軍、中國海警以及海上民兵的非法、恫嚇、侵犯性與欺騙性行動，是南海動盪的源頭，而菲國外交部則多次重申會致力於透過和平與外交舉措，解決爭端。

中國人 南海仲裁 漁民 菲律賓 解放軍

延伸閱讀

中菲南海爭端延燒…陸海警局控擦碰責任全在菲方：引發後果由菲承擔

一周內2次碰撞！中菲船隻南海仙賓礁現衝突 陸海警：「依法依規」管控

中菲南海再起衝突！菲律賓控共軍向菲飛機發射照明彈

菲律賓前華裔市長涉包庇博弈產業 姐姐及夥伴在印尼被捕

相關新聞

一周鬧2次海上衝突…中菲南海撞船陸稱「責任在菲方」 菲律賓這樣說

南海緊張局勢持續升高，中國海警與菲律賓公務船今天再次發生碰撞，中方船隻並向菲船發射水柱，導致菲船故障及被迫終止人道運補任...

泰國暴雨釀災！普吉島土石流致13人亡 緬甸情侶「遺體相擁」被尋獲

泰國上周暴雨在南部普吉島引發土石流，災情已知導致13死，包括2名俄羅斯人，其餘死者包括緬甸移工和泰國人。泰媒普吉快報（T...

憂大陸鐵礦石價格重挫受影響 7年來澳洲財長首次訪陸

澳洲媒體報導，澳洲財政部長查默斯（Jim Chalmers）9月將訪問中國，這將是7年來澳洲財長首次訪中。查默斯上週警告...

朋友變敵人？9月自民黨總裁選舉 「小石河聯盟」分裂將同場競逐大位

日本自民黨3名國會議員因曾在2021年自民黨總裁選舉中，合作力挺其中1人參選，被外界稱為「小石河聯盟」；這次3人都有意參...

自民黨石破茂從政38年最後一戰 5度拚日相

67歲日本前防衛大臣、自民黨前幹事長石破茂24日在老家鳥取縣八頭町的神社，宣布參選預定9月舉行的該黨總裁（黨魁）選舉。

自民黨總裁選舉 競逐後岸田時代人選相繼表態

日本67歲自民黨前幹事長石破茂昨天宣布參選自民黨總裁，是繼49歲前經濟安全保障大臣小林鷹之後第2人。其他人選接下來將陸續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。