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泰國暴雨釀災...普吉島土石流致13人亡 緬甸情侶「遺體相擁」被尋獲

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泰國暴雨釀災！普吉島土石流致13人亡 緬甸情侶「遺體相擁」被尋獲

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
泰國普吉島遭逢土石流災情，圖為當地卡朗（Karon）地區一棟飯店受到衝擊，攝於23日。歐新社
泰國普吉島遭逢土石流災情，圖為當地卡朗（Karon）地區一棟飯店受到衝擊，攝於23日。歐新社

泰國上周暴雨在南部普吉島引發土石流，災情已知導致13死，包括2名俄羅斯人，其餘死者包括緬甸移工和泰國人。泰媒普吉快報（The Phuket Express）24日引述普吉市地方官員沃拉西（Worasit Putjeep）報導，一對罹難緬甸情侶被發現時，遺體彼此相擁，一邊握著手機和手電筒。

沃拉西說，搜救失蹤者的工作先前在24日上午繼續。3名緬甸公民的遺體在租房被發現，死者人數隨後從10人增至13人。另據路透25日報導，除了13名死者，另有約20人受傷、209個家戶受災情影響。

普吉地方首長蘇彭（Sophon Suwannarat）說，上周的暴雨使當地熱門觀光景點大佛附近發生泥流。目前正在進行大規模清理作業，當局也正在聯繫傷亡者的親屬和其所屬國家的使館。

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