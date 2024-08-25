憂大陸鐵礦石價格重挫受影響 7年來澳洲財長首次訪陸

澳洲媒體報導，澳洲財政部長查默斯（Jim Chalmers）9月將訪問中國，這將是7年來澳洲財長首次訪中。查默斯上週警告，中國鐵礦石價格重挫，恐影響澳洲預算數十億澳元。

雪梨晨驅報（The Sydney Morning Herald）今天引述知情人士的消息指出，查默斯計劃在北京會晤中國國家發展和改革委員會官員。中方熱切希望接待查默斯，顯示兩國雙邊關係已重回正軌。

中國鋼鐵業陷入低迷，澳洲憂心經濟受到牽連。查默斯上週警告，中國經濟「疲軟」和鐵礦石價格下跌，可能導致未來4年內澳洲預算減少30億澳元（約新台幣640億元）。他強調，中國對澳洲經濟至關重要。

上次澳洲財長訪中是在2017年，當時的財長莫里森（Scott Morrison）參加了最後一次澳中「戰略經濟對話」。

該對話自2014年啟動以來，為兩國間最重要的雙邊經濟會議之一。然而，2021年，北京中止對話，指責澳洲政府持有「冷戰思維和意識形態歧視」，因澳洲取消了維多利亞州與中國「一帶一路」倡議的合作協議。

今年6月，中國國務院總理李強訪澳期間，查默斯與中國國家發改委員會副主任劉蘇社簽署了諒解備忘錄，宣布重啟該對話。備忘錄指出，此對話將每年在澳中兩國輪流舉行，討論宏觀經濟環境、投資趨勢和財政政策。

澳洲政府消息人士稱，雙方正在討論對話的具體形式，但細節尚未敲定。

澳洲智庫羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）東亞資深研究員麥葛瑞格（Richard McGregor）表示，現在是查默斯訪中的理想時機。他指出：「財長對中國經濟狀況，尤其是鋼鐵行業的現狀感到非常擔憂，因此急於親自了解實情。」

世界最大鋼鐵生產商寶武鋼鐵集團董事長胡望明近日警告，中國鋼鐵行業將面臨「嚴冬」，經濟低迷可能比預期更長、更嚴重。

目前，中國仍未解除對澳洲龍蝦進口的限制，這是中國在取消對澳洲葡萄酒、煤炭、木材、大麥和牛肉的制裁後，澳洲商品進入中國市場的最後一道主要障礙。