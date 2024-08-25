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索林根隨機砍人案3死8傷 德國重啟「禁刀令」辯論

中央社／ 柏林25日專電

德國索林根持刀襲擊事件造成3死8重傷，德國社會及聯邦政府重啟「禁刀令」辯論，支持收緊禁令者認為，更嚴格管制措施能防止悲劇重演；反對者則主張，現行相關武器管制法規已足夠，加強禁令恐限制公民自由。

德國西部城市索林根（Solingen）23日晚間發生隨機砍人事件，該地正舉行650週年建城慶祝活動，襲擊者在慶典人群中持刀隨機攻擊，導致3人當場死亡、8人重傷。突如其來的暴力事件震驚社會，迅速掀起公共安全、刀具管制法律是否足夠的討論。

根據德國聯邦警察（Bundespolizei）統計，持刀攻擊案件數近年在德國顯著上升，以2023年為例，全國共有8951持刀攻擊案，比前一年增加9.7％，且案件多發生在車站與大型活動等人潮聚集的公共場所。

儘管德國的「武器法」（Waffengesetz）規範，民眾不得持有特定刀具、超過12公分刀片禁止帶到公共場合，持刀攻擊事件仍層出不窮。

索林根傷人案爆發後，社會民主黨（SPD）籍聯邦內政部長費瑟（Nancy Faeser）第一時間要求加強刀具管制，包括將現行「武器法」中允許的刀片長度，由12公分縮減至6公分，並建議各邦政府在更多公共場所設立「武器禁區」。

在「武器禁區」（Waffenverbotszonen）內，除全面禁止民眾攜帶任何種類的刀具，警方也有權隨機盤查，並對違規者開罰。

社民黨共同主席克林拜耳（Lars Klingbeil）更進一步呼籲擴大刀具禁令，讓傷人武器徹底從德國街道消失。他說，「德國明顯存在刀具暴力問題，一般人沒有理由在日常生活中攜帶可以刺傷人的武器。」

然而，緊縮刀械管制的提議遭致許多反對意見。

聯合內閣執政夥伴自由民主黨（FDP）即對嚴格限制持一貫保留態度。雖然在索林根事件後，該黨籍聯邦司法部長布希曼（Marco Buschmann）已表示政府內部將討論如何杜絕刀械暴力，但他同時強調，武器禁令必須在「尊重個人自由和社會安全之間取得平衡。」

反對黨基督教民主黨（CDU）巴伐利亞內政部長赫曼（Joachim Herrmann）則不支持全面禁刀令，指出禁令本身無法解決暴力問題，只會帶來大量執法困難，且可能給人一種錯誤的安全感。

針對德國是否該緊縮刀械管制，蘇黎世應用科技大學（ZHAW）犯罪預防研究所教授拜爾（Dirk Baier）認為，刀具暴力的根源往往不在犯罪者的國籍，而更多與性別相關，特別是年輕男性往往將其視為展現男性氣概的工具。

真正解決問題的辦法在於透過教育和社會干預，改變潛在犯罪者的行為和心態，僅僅依賴法律的嚴格化，從長遠來看不足以減少刀械犯罪發生的可能性。

刀片 德國 民主黨

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