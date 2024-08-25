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委內瑞拉總統大選爭議 檢方傳喚反對派候選人

中央社／ 卡拉卡斯24日綜合外電報導

委內瑞拉檢察官傳喚反對派候選人龔薩雷茲（Edmundo GonzalezUrrutia）於26日接受訊問，這是強人馬杜洛（NicolasMaduro）宣布贏得爭議性總統大選後，刑事調查的一環。

檢察官今天表示，傳喚「公民龔薩雷茲」「8月26日上午10點」接受訊問。這是檢方針對反對派公布的選舉紀錄進行調查一部分，反對派宣稱這些紀錄顯示馬杜洛明顯落敗。

馬杜洛的盟友、總檢察長沙柏（Tarek WilliamSaab）23日已經預告將會傳喚龔薩雷茲，他說，龔薩雷茲必須解釋他對當局的「不服從」。

沙柏表示，反對派網站發布選舉結果細目，「篡奪」國家選舉委員會（CNE）的權力。

國家選舉委員會宣布馬杜洛以52%得票率，贏得7月28日的大選，但他們聲稱駭客破壞了數據，拒絕公布詳細結果。國家選舉委員會由馬杜洛的支持者控制。

少數獲准派觀察員進入委國的國際機構之一、美國非營利組織「卡特中心」（Carter Center）的觀察團表示，沒有證據顯示有網路攻擊。

反對派公布的投票站結果顯示，74歲的退休外交官龔薩雷茲以67%得票率擊敗馬杜洛。

大選 委內瑞拉 得票率 馬杜洛

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