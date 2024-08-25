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美國安顧問訪北京 白宮：將關切中國升高對台壓力

中央社／ 華盛頓24日專電

美國國家安全顧問蘇利文即將啟程赴北京訪問。白宮一名高階官員表示，預期美方屆時將向北京提出對中國增加對台灣軍事、外交及經濟壓力的擔憂。官員也說，台灣領導層致力維持現狀及和平穩定。

白宮23日宣布，美國總統拜登的國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）將於27至29日赴北京訪問。這將是2016年以來首位白宮國安顧問訪問中國，顯示在美國總統大選前，華府盼能管控雙邊緊張。

一名美國高階官員同日召開背景說明會時，有媒體提到台灣提高國防預算，詢問對台灣總統賴清德及賴政府施政的看法及評估。

這名官員說，美國對台立場一直相當一致，即美國堅持履行以台灣關係法、美中三公報與對台六項保證為指引的一中政策。「（我們）已經明確表示反對任何一方單方面改變現狀」，美方也不支持台獨。

官員指出，期望兩岸分歧能夠和平解決，預期美方將在下週的美中對話中，提出對中國增加對台灣軍事、外交和經濟壓力的擔憂。這些行為不但會破壞穩定，也導致風險升級。

「我們將繼續敦促北京與台北進行有意義的對話」。

官員說，「我們從台北看到的所有一切都表明，當前的領導層依然致力維持現狀及和平穩定」，他們在公開聲明中強調了這點。

對於強化美中高層級外交的戰略，是否真的有助於落實緩解台海及南海的緊張局勢，這名官員說，這是持續性的過程，需要雙方持續對話。「我們的觀點仍是，台北和北京之間直接且有意義的對話是解決這些問題的唯一途徑。但正如剛剛提到的，我們當然希望向中國提出這個問題」。

官員說，七大工業國集團（G7）等多邊聲明中可見，兩岸和平穩定是日益受到世界其他國家密切關注的議題之一，該地區不穩定所帶來的經濟影響甚鉅。

北京 白宮 美國

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