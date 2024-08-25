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自民黨總裁選舉 競逐後岸田時代人選相繼表態

中央社／ 東京25日綜合外電報導
石破茂第五度問鼎自民黨總裁大位。（路透）
石破茂第五度問鼎自民黨總裁大位。（路透）

日本67歲自民黨前幹事長石破茂昨天宣布參選自民黨總裁，是繼49歲前經濟安全保障大臣小林鷹之後第2人。其他人選接下來將陸續表態，競逐「後岸田時代」的態勢將愈來愈清晰。

自民黨總裁（黨主席）選舉在現任總裁、首相岸田文雄確定退出後，有意參選人數已逾10人。這場選舉預計9月12日公告、27日投開票。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，新任總裁將在首相指名選舉被指名為新任首相。

日本讀賣新聞報導，石破昨天在選區鳥取縣正式宣布參選總裁，這是他政治生涯中第5度挑戰大位，他說「我會基於過去的經驗、失敗與挫折，全心全力面對最後一戰」。

石破還表明要確立一個遵守規則的政治和自民黨，強調自己致力政治改革的態度。

在這場攸關未來首相人選的總裁選戰中，小林鷹之8月19日率先表態參選，石破是第2人。

根據目前已知規劃，61歲的數位大臣河野太郎預訂8月26日宣布參選，接著是43歲的前環境大臣小泉進次郎預計8月30日宣布參選。小泉目前在民調居上位，且年紀可能是屆時所有參選人中最輕，被日媒認為是「世代交替」的代表人物之一。

此外，63歲的內閣官房長官林芳正、68歲的自民黨幹事長茂木敏充及63歲的經濟安全保障大臣高市早苗等3人，應該可以爭取到要登記參選所必要的20名國會議員推薦書，分別在評估何時要宣布參選。

茂木昨天在沖繩縣宜野灣市演講時說，最近就會做出決定。

從自民黨1972年起規定參選總裁須獲20人推薦以來，單次選舉最多只有5人參選，但這次參選人數有機會創新高。

目前還在爭取推薦人的71歲外務大臣上川陽子昨天說，「我想那樣的（表態參選）時期早晚都會到來」。傳出也有意願參選的還包括65歲經濟產業大臣齋藤健，及63歲的前總務大臣野田聖子等人。

日本 石破茂 自民黨

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