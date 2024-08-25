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雪梨傳街頭砍人！男撞車後行兇釀4傷 目擊者：現場到處是血

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
澳洲雪梨南部郊區恩加丹25日上午發生撞車並持刀砍人，造成包括1名員警在內共4人受傷。路透
澳洲雪梨南部郊區恩加丹25日上午發生撞車並持刀砍人，造成包括1名員警在內共4人受傷。路透

澳洲雪梨南部郊區恩加丹（Engadine）25日上午發生撞車並持刀砍人，造成4人受傷，其中包括1名員警。現場到處是血，凶嫌犯案後試圖逃離現場，最後被警方用電擊槍擊中後拘捕，所幸目前並未傳出任何人員死亡。

9News報導，新南威爾斯州警方聲明，25日上午9時，恩加丹一處十字路口發生車禍

澳洲廣播公司（ABC NEWS）指出，目擊者驚恐描述，車禍發生後一名衣服沾有血漬的男子敲打其車窗；還有一名目擊者稱，他看見男子下車後叫囂「我要殺了你」。

警方趕到場後發現該男子試圖逃逸，以電擊槍制伏後成功拘捕。被拘捕的男子身上也有刀傷；目前正在進一步調查事件原因及嫌犯動機。

一名被追撞車輛內的女性乘客，被發現身上有多處刀傷。

雪梨一處位於龐迪（Bondi）的大型商場4月才發生隨機砍人，造成6人不幸罹難。

澳洲 車禍 雪梨

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