法國南部猶太會堂遭人縱火引發爆炸 犯嫌落網

法國警方今天逮捕一名涉嫌縱火焚燒南部猶太會堂並引發爆炸的男子，有官員懷疑這是一起恐攻事件。

綜合法新社和路透社報導，警方稍早表示，犯案男子身上批著一面巴勒斯坦旗幟，據信在南部濱海度假城市拉格朗德莫特（La Grande Motte）縱火焚燒一間猶太會堂，引發爆炸，造成一名員警受傷。

法國地方媒體指事發在今天上午8時30分左右，還說猶太會堂停車場遭犯嫌縱火的兩輛車當中，其中一輛車內至少有一個瓦斯罐。

犯嫌作案後據說徒步離開現場。

匿名官方消息人士告訴法新社說，犯嫌在不遠城鎮尼姆（Nimes）落網。而檢察官辦公室人士進一步表示，2名與犯嫌有往來的人士同樣被捕。

法國BFM電視台稱犯嫌是33歲的阿爾及利亞人；當地警方則婉拒提供進一步資訊。

總理艾塔爾（Gabriel Attal）在社群網站X發文說，「這是一起反猶攻擊事件。我們猶太同胞再次成為攻擊目標。」他在貼文中說：「面對反猶主義、面對暴力事件，我們絕不允許自己膽怯。」

他說，事發時「若是會堂內坐滿了人…恐怕會釀成死傷」。

艾塔爾表示，法國國家反恐檢察官團隊已展開調查作業。

法國與其他歐洲國家一樣，自以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）去年10月7日爆發加薩戰爭以來，境內反猶事件有飆升趨勢。

內政部長達馬南（Gerard Darmanin）這個月曾表示，法國2024上半年境內有887起反猶行為，幾乎是2023年同期的3倍。

法國境內有著僅次於以色列和美國的世界第3大猶太人口；同時，法國有著歐洲聯盟最大的穆斯林人口。