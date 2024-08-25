加泰隆尼亞區主席換人做 巴塞隆納機場擴建有望

西班牙加泰隆尼亞自治區新主席伊拉就任後，巴塞隆納機場自2021年停擺至今的擴建案有望重啓，逾17億歐元（約新台幣605億元）的投資案包括新建1座衛星式航廈與延長1條跑道。

西班牙「國家報」（El País）報導，正逢馬德里巴拉哈斯機場（Madrid-Barajas）即將啟動野心勃勃、經費高達24億歐元的擴建計劃，巴塞隆納普拉特機場（El Prat）的擴建案卻已處於擱置狀態近3年。

但是，這項停擺的計畫，隨著加泰隆尼亞的政治版圖洗牌，終於有機會重見曙光。

今年5月，加泰隆尼亞自治區舉行議會選舉，由西班牙總理桑傑士（Pedro Sánchez）政黨的分支、伊拉（Salvador Illa）領導的加泰隆尼亞社會黨（PSC）重挫獨派，並取得溫和獨派加泰隆尼亞左翼共和黨（ERC）和左翼共同加泰隆尼亞黨（Comuns）的支持，組成聯合政府。

伊拉在本月10日就任區主席，他的競選政策之一，正是重啟巴塞隆納機場的擴建案。

他早前在一場競選活動上，批評在該地區執政10年的獨派政黨，指出巴塞隆納各大展會都在擴大舉辦，以促進經濟成長，但執政者卻在阻擾機場擴建。

他甚至諷刺地問道：「身爲歐洲第6大機場，遊客要騎滑板車來嗎？」

伊拉支持西班牙機場管理局（Aena）提出的擴建計劃，投資17億400萬歐元的經費，新建1座衛星式航廈，並將靠海的跑道延長500公尺。

不過，由於延長跑道會對機場周圍受到歐盟規定的自然保護區域造成影響，一直以來都是各方人士爭論的焦點。

伊拉在議會的支柱、共同加泰隆尼亞黨的全國協調員、也是巴塞隆納前市長的克勞（Ada Colau），以及西班牙副總理暨勞動與社會經濟部長狄亞士（YolandaDíaz），皆因延長跑道會影響自然保護區的原因，而持反對意見。

但是，巴塞隆納機場的3條跑道，已不足以吸納更多大型飛機和洲際航線進駐。靠海的跑道太短（2660公尺），最長的1條跑道（3352公尺）起降時的噪音會影響機場以西城鎮居民，第3條橫向跑道更短（2528公尺），也派不上用場。

支持延長跑道的人士，則擔心巴塞隆納會失去潛在的洲際航線機會，並被其他歐洲機場贏走。

要使巴塞隆納機場擴建計畫得以實施，伊拉還得與多方協調斡旋，以在區議會獲得多數支持。根據「國家報」，專家一致認為，加泰隆尼亞區政府應在明年拍板決議，以便機場管理局在起草下一份機場監管文件時，將投資計畫納入。