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9億活躍使用者的通訊軟體Telegram創辦人兼執行長 在法國被捕

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
Telegram首席執行長杜洛夫24日晚間遭法國反詐辦公室拘留。圖為杜洛夫於2017年在印尼一場會議上的畫面。美聯社
Telegram首席執行長杜洛夫24日晚間遭法國反詐辦公室拘留。圖為杜洛夫於2017年在印尼一場會議上的畫面。美聯社

高人氣加密通訊軟體Telegram創辦人兼首席執行長杜洛夫（Pavel Durov），24日晚間搭私人飛機從亞塞拜然飛抵巴黎-勒布爾熱機場後，遭法國反詐辦公室拘留。

根據法國商業調頻電視台（BFMTV），39歲杜洛夫先前因旗下社群Telegram管制不當，被用作洗錢、走私毒品與戀童癖內容等用途，遭到法國政府通緝。

Telegram總部位於杜拜，對於俄國、烏克蘭和前蘇聯國家的影響力特別大，是繼 Facebook、YouTube、WhatsApp、Instagram、TikTok和Wechat之後的主要社交媒體平台之一。

自從俄國於2022年入侵烏克蘭後，Telegram便成為俄烏雙方發表關於戰爭的主要來源，其中包含許多未經篩選內容，有時甚至是圖片和誤導性內容。

這個應用程式已成為烏克蘭總統澤倫斯基及其官員的首選通訊方式；克里姆林宮也使用它來傳播新聞，是俄國人可以取得有關戰爭新聞的少數平台之一。

杜洛夫於2014年出走俄國，原因是拒絕配合俄國政府關閉反對派在線上社群VK的帳號及出售該平台。

美國雜誌「富比世」（Forbes）估計，杜洛夫身家為155億美元，他曾表示遭到一些政府施壓，但目前擁有9億活躍使用者的社群應保持「中立」，而非「地緣政治的玩家」。

Telegram 法國 烏克蘭 社群

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