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日前防衛大臣 石破茂參選自民黨黨魁

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

六十七歲日本前防衛大臣、自民黨前幹事長石破茂廿四日在老家鳥取縣八頭町的神社，正式宣布參選預定九月舉行的該黨總裁（黨魁）選舉。

這是石破第五度參選自民黨總裁。他說，作為集自己卅八年政治生涯之大成，此次將是「最後一戰」，以回歸起點的方式，竭盡心力爭取支持。

鑒於自民黨籍國會議員募款餐券收回扣中飽私囊醜聞，造成該黨支持度大跌，石破宣示，將致力提高黨籍政治人物政治獻金的透明度，打造恪守規則的政治及自民黨。對下屆眾議院大選，他表明有必要接受選民對該醜聞的「審判」，應在眾院院會或預算委員會討論，盡快（解散眾院）舉行大選。

石破是繼前經濟安保大臣小林鷹之後，正式宣布參選的第二人。十九日公布的日本共同社民調結果顯示，最多受訪者（百分之廿五點三）回答石破最適合擔任下屆自民黨總裁。但黨籍國會議員對他的支持則有待加強，因此他打算以自己在黨員和一般選民的高人氣為後盾，尋求擴大黨內支持。

石破已十二度當選議員，曾任防衛省前身的防衛廳長官、防相與農林水產大臣等職位。他曾角逐二○○八、二○一二、二○一八及二○二○年的總裁選舉，但均落選。

川普 美國大選 賀錦麗

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