海理挺台入聯 籲辦2758號決議文聽證會

對美國副總統賀錦麗已正式接受民主黨提名角逐十一月大選，共和黨籍美國前駐聯合國大使海理說，現在比賽正要開始。她並批評賀錦麗的外交立場可能較溫和，若前總統川普當選，對外將更強硬，世界將更安全。

海理近期受邀訪台，她廿四日接受國內外媒體提問。她提到，賀錦麗在民主黨全代會表現不錯，接下來無論是賀錦麗或川普，皆必須告訴美國人民對當前國家困境的解方，將靜觀其變選情走向。

對第七十九屆聯大九月即將在紐約召開，海理表明，她支持台灣成為聯合國正式會員，但坦言現階段可能窒礙難行，但她呼籲至少讓台灣以觀察員身分參與聯合國。她並批評聯合國虛偽，指一九七一年通過的二七五八號決議文並未提到台灣，豈可讓中共挾持該決議文，宣稱它與台灣有關？

海理提議，台灣應要求聯合國針對該決議文舉行聽證會，並呼籲美方和國際民主自由國家都應響應，台灣值得這樣的機會。

另有媒體問道，若川普當選，美國對台政策與賀錦麗當選將有何差異？海理答道，在拜登政府任內，大家看到很多外交問題，包括加薩衝突與俄烏戰爭，敵人能嗅出美國的弱點。海理還說，她曾在川普政府工作，見識到川普政府抵制中國大陸、對俄羅斯及北韓制裁，展現美國力量。這是為何在川普執政下，「世界上沒看到戰爭爆發的原因」，「我認為若川普當選，將重現那樣的態度」。

對川普六月接受彭博商業周刊專訪時指稱，台灣搶了美國晶片生意，應付美國提供防禦的費用，海理建議，台美應探討什麼是美國可以負責設計，台灣可以協助生產的。她不認為台灣應付「保護費」，台灣早已向美國採購多項軍事裝備。

海理也不認為當前需要美國在台灣駐軍，台灣也沒提出請求。台灣需更多無人機、防空和反彈道飛彈等裝備。

海理亦表明，她不覺得孤立主義做法是健康的，美國絕不能活在自己的世界；「我希望看到共和黨談論的是自由、與盟友站在一起，並確保我們在世界各地展現力量」。