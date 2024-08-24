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趕卸任前遷都辦公 印尼總統佐科威9月搬至新都

中央社／ 雅加達24日專電
印尼總統佐科威（Joko Widodo）。圖／美聯社
印尼總統佐科威（Joko Widodo）。圖／美聯社

印尼新首都努山塔拉建設尚未完成，但總統佐科威預計9月將遷至新首都辦公。新都局表示，總統辦公室、總統和部長官邸公務員宿舍都已完工，基礎設施已能滿足政府所需，至於新都機場預計9月初竣工。

新首都管理局代理局長、公共工程及人民房屋部長巴蘇基（Basuki Hadimuljono）表示，若新首都努山塔拉機場9月第一週完工，總統佐科威（Joko Widodo）就會搬到新首都。

「時代報」（Tempo）報導，巴蘇基指出，總統辦公室已完工可使用，其中包括位於國家宮的總統官邸，另外基礎設施方面也能滿足政府需求，如部長官邸和公務員宿舍都已準備就緒。

他補充，新首都擁有2200公尺跑道的機場，若沒有大雨的阻礙，預計9月2日就能竣工。

巴蘇基說：「一旦跑道完工，我們將花2天時間安裝燈具，以便機場能在9月第1周投入運營。」

報導指出，由於機場等基礎設施尚未完善，佐科威延後7月搬至新首都辦公的計畫，不過，佐科威已於12日首度在新首都成功舉行內閣會議，另外，印尼獨立79週年也在新首都舉行國慶儀式。

佐科威表示，新首都的城市開發是長期規劃，「預計需要15至20年的時間，目前進度已達15%」。

公務員 印尼 官邸

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