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肯亞警察部署海地助維和 美軍再運24輛裝甲車

中央社／ 太子港23日綜合外電報導
美國軍方今天表示，將向部署於海地的肯亞警察再運送24輛裝甲車輛。圖為肯亞警察，攝於7月22日。圖／路透社
美國軍方今天表示，將向部署於海地的肯亞警察再運送24輛裝甲車輛。圖為肯亞警察，攝於7月22日。圖／路透社

美國軍方今天表示，將向部署於海地的肯亞警察再運送24輛裝甲車輛。加勒比海國家海地飽受衝突蹂躪，肯亞警察正在當地領導延宕已久的維和行動。

路透社報導，約400名肯亞警察最近部署到海地，領導獲聯合國批准的維和任務，受命打擊占領海地首都太子港大多數地區、全副武裝的幫派分子。

這項維和任務最初是海地前政府2022年提出的要求，在幾個承諾將提供超過2500名警力的國家中，這支肯亞分遣隊迄今仍是唯一抵達的隊伍。

美國國防部負責美軍在拉丁美洲與加勒比海地區行動的聯合軍事司令部「美軍南方司令部」（U.S.Southern Command）表示，將透過美國空軍C-17運輸機運送24輛防地雷反伏擊車（Mine-Resistant Ambush Protected, MRAP）MaxxPro到海地首都的主要機場。

美軍南方司令部表示，這批防地雷反伏擊車將自23日起開始運送，為美國提供的10輛MRAP組成的現有車隊增添戰力。

美軍南方司令部並說，C-17運輸機也將運送34具頂部防護塔（OGPK），受軍方資助的承包商之後將安裝在裝甲車車頂上，以在與海地國家警察執行聯合行動時提升視野。

加勒比海地區 美國 肯亞 警察

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