德國計劃挹注逾千億助產業脫碳 涵蓋碳封存專案

德國政府今天宣布提供約33億歐元（約新台幣1177億元）資金，用於資助使產業更加氣候友善的專案，其中包括在海底儲存二氧化碳的碳捕集與封存專案。

美聯社報導，德國是歐洲最大經濟體，也是許多能源密集產業的所在地，其目標是在2045年底前削減碳排至「淨零」。這項新計畫主要是針對中型企業。

德國經濟部打算下月頒布這項計畫，其中涵蓋支持產業轉向以更加氣候友善方式生產的專案。企業將會有3個月時間提交申請，以獲得可能的支持。這項計畫預計將持續至2030年，每年進行招標。

德國政府2月宣布，計劃啟動備受討論的碳捕集與封存（Carbon Capture and Storage, CCS）技術，並坦承因應氣候變遷的時間已所剩不多。

反對者主張，碳捕集與封存技術尚未經大規模驗證，而且在能源產業脫碳方面的效果，不如太陽能和風能等替代方案。

德國副總理兼經濟部長哈柏克（Robert Habeck）是主張環保的綠黨（Green Party）成員，他說投入碳封存計畫的資金，將僅限於「難以避免」的碳排放情況，而水泥、玻璃和陶瓷產業的投資，可能有資格獲得支持。

德國政府先前已頒布「碳差價合約」（Carbon Contracts for Difference）機制，目的在幫助產業轉向更加氣候友善的生產方法。