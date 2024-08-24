美前駐聯大使海理批孤立主義「不健康」 籲共和黨與盟邦攜手
美國前駐聯合國（UN）大使海理（Nikki Haley）今天表示，孤立主義並不健康，共和黨應與美國的盟友站在一起，尤其是面對中國的挑戰時。
路透社報導，海理曾在美國前總統川普（Donald Trump）執政期間擔任駐聯大使，先前一度與川普競逐共和黨總統提名。她在訪問台灣期間告訴媒體記者，支持台灣、烏克蘭和以色列很重要。
海理說：「我不認為孤立主義的做法是健康的，我認為美國絕不能活在自己的世界，以為我們不會受到影響。」
川普爭取重返白宮，已引發美國盟邦擔憂孤立主義再起。
海理爭取共和黨總統提名時，曾稱川普打不贏選戰且不適合再當總統；但她7月已呼籲支持者票投川普。川普將在11月5日大選迎戰現任副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）。
海理在台北表示：「我希望看到共和黨談論的是自由、與我們的盟友站在一起，並確保我們在世界各地展現力量。」
她說：「我們不想看到中共獲勝，不想看到俄羅斯獲勝，也不想看到伊朗或北韓獲勝。」
海理晉見總統賴清德和其他高層後表示，支持台灣是共和黨和民主黨的共識。她還說，台灣政府並未請她向川普或他的團隊轉達任何事。
海理被問到是否會向川普陣營簡報這趟台灣行時，她表示「不一定會直接與他的團隊會面」，但她會接受電視訪問，並很可能投書媒體，以及向美國國會和現任總統拜登（Joe Biden）的政府傳遞訊息。
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