招財貓塞毒品擬運往台灣 泰國海關專案小組攔截

泰國關務署和警方21日發現一批要運往台灣的裝飾用品裡頭塞了30.5公斤的甲基安非他命，市價達到3050萬泰銖。台灣法務部調查局正和泰國警方合作，追查台灣的共犯。

泰國關務署昨天發布新聞稿指出，發言人潘通（Panthong Loykulnan）表示，由泰國關務署、泰國肅毒委員會（ONCB）、泰國皇家警察緝毒局（NSB）以及武裝安全中心組成的海關攔截專案小組（SeaportInterdiction Task Force）21日在曼谷孔堤區（KhlongToei）的碼頭攔查到兩箱要運往台灣的可疑貨品。

專案小組開箱之後發現裡面裝12件動物形狀的裝飾用品，如招財貓、長頸鹿、鹿、山羊和裝飾用的瀑布，這些裝飾品內塞了30.5公斤的甲基安非他命，預估市價達到3050萬泰銖（約新台幣2867萬元）。這些毒品被送往緝毒局進行後續調查。

潘通表示，罪犯利用不同管道將毒品走私出泰國，泰國政府協調相關單位，包括國內和國際的單位，追查毒品走向。台灣方面正由法務部調查局追查共犯 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885