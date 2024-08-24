快訊

LINE傳2字秒踩職場禁忌！新鮮人遭嗆：主管才能說

年底就要當爸爸了...《新西遊記》製作人驚傳車禍身亡 享年35歲

MLB／大谷翔平40轟球在哪？居然被「他」丟回觀眾席

招財貓塞毒品擬運往台灣 泰國海關專案小組攔截

中央社／ 曼谷24日專電

泰國關務署和警方21日發現一批要運往台灣的裝飾用品裡頭塞了30.5公斤的甲基安非他命，市價達到3050萬泰銖。台灣法務部調查局正和泰國警方合作，追查台灣的共犯。

泰國關務署昨天發布新聞稿指出，發言人潘通（Panthong Loykulnan）表示，由泰國關務署、泰國肅毒委員會（ONCB）、泰國皇家警察緝毒局（NSB）以及武裝安全中心組成的海關攔截專案小組（SeaportInterdiction Task Force）21日在曼谷孔堤區（KhlongToei）的碼頭攔查到兩箱要運往台灣的可疑貨品。

專案小組開箱之後發現裡面裝12件動物形狀的裝飾用品，如招財貓、長頸鹿、鹿、山羊和裝飾用的瀑布，這些裝飾品內塞了30.5公斤的甲基安非他命，預估市價達到3050萬泰銖（約新台幣2867萬元）。這些毒品被送往緝毒局進行後續調查。

潘通表示，罪犯利用不同管道將毒品走私出泰國，泰國政府協調相關單位，包括國內和國際的單位，追查毒品走向。台灣方面正由法務部調查局追查共犯 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒品 法務部 泰國

延伸閱讀

54歲內地男貪圖免費旅行團 從泰國運毒赴港被捕

馬籍華人張譽發傳銷詐騙致陸200萬人受害 近被從泰國引渡大陸受審

海關上半年查緝仿冒品逾23萬件 市值逾4.5億元

今夏最濃芋！泰國if椰子水 X 五桐號「芋見椰椰奶奶」

相關新聞

美軍在敘利亞發動無人機攻擊！擊殺凱達附屬組織領袖

美軍證實23日在敘利亞發動攻擊，擊殺凱達組織附屬武裝團體高階領導人馬奇（Abu Abdul Rahman al-Makk...

美修訂核武戰略！北韓批擴大核衝突 誓言持續推進核武建設

北韓24日批評美國修訂核戰略計畫，強調會堅決應對美國任何形式的核威脅，並進一步推進核武建設，以維護國家主權和安全利益。

蘇利文27日訪中 或磋商拜習再會！成8年來首位訪華白宮國安顧問

拜登總統在任最後幾個月仍積極管控好美中的緊張關係，白宮23日宣布，拜登派國安顧問蘇利文自27日至29日將訪問中國，和中國...

垃圾食物也拚健康 雀巢、百事等大廠出招迎「新鮮」潮

由於消費者愈來愈注重健康，高度加工的包裝食品或垃圾食品的銷售業績下滑，國際食品大廠苦思如何讓包裝食品更健康，包括嘗試推出不放防腐劑、保鮮期較短的新鮮包裝食品，「健康」會是垃圾食品的新趨勢嗎？

從政38年的最後一戰！石破茂宣布參加自民黨總裁改選

日前來台訪問的日本自民黨前幹事長石破茂，24日在老家鳥取縣八頭町神社宣布參選9月27日投票的總裁選舉。這是石破第五度問鼎...

委內瑞拉投票記錄不公開 巴西不承認馬杜洛勝選

委內瑞拉最高法院宣布現任總統馬杜洛（Nicolas Maduro）是7月28日選舉贏家後，巴西政府稱將維持先前的立場，如...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。