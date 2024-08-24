南海爭端 菲律賓控中國向巡邏機發射照明彈

菲律賓政府今天指控，中國於19日向一架在南海黃岩島（ScarboroughShoal）附近巡邏的菲律賓飛機發射照明彈。

法新社報導，北京當局聲稱對幾乎整個南海戰略水道擁有主權，並在近幾個月來一直與馬尼拉當局發生緊張的海上對峙，外界擔憂這可能會演變成將菲律賓軍事盟友美國捲入的武裝衝突。

西菲律賓海國家工作小組（National Task Force forthe West Philippine Sea）表示，菲律賓漁業暨水產資源局（BFAR）的飛機19日在黃岩島附近進行「海域意識飛行」時，一架中國戰機「進行了不負責任的危險操作」。

西菲律賓海國家工作小組在聲明中提到，中國的無端「騷擾」行動包括「在靠近漁業暨水產資源局大捷龍飛機（Grand Caravan）約15公尺的危險近距離多次發射照明彈」。

聲明還說，這架菲律賓巡邏機22日在「監控和攔截侵犯菲律賓專屬經濟區和領海的非法捕魚者時」，中國也在其控制的渚碧礁（Subi Reef）附近發射照明彈。

中國外交部昨天表示，對於22日飛入渚碧礁空域的2架菲律賓軍用飛機，中國採取「反制措施」，但未具體說明。

中國外交部公告未提及19日在黃岩島發生的事件。中國在2012年一場對峙結束後，從菲律賓手中奪走黃岩島的控制權。