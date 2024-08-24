快訊

未婚夫買房請姊姊當保人、遭要求「共同持有房產」！內行人苦勸：未來超麻煩

日本羽賽／周天成擊敗「磨王」闖決賽 小心法國大黑馬

不滿手機被沒收！18歲高職男持刀殺死單親母

南海爭端 菲律賓控中國向巡邏機發射照明彈

中央社／ 馬尼拉24日綜合外電報導

菲律賓政府今天指控，中國於19日向一架在南海黃岩島（ScarboroughShoal）附近巡邏的菲律賓飛機發射照明彈。

法新社報導，北京當局聲稱對幾乎整個南海戰略水道擁有主權，並在近幾個月來一直與馬尼拉當局發生緊張的海上對峙，外界擔憂這可能會演變成將菲律賓軍事盟友美國捲入的武裝衝突。

西菲律賓海國家工作小組（National Task Force forthe West Philippine Sea）表示，菲律賓漁業暨水產資源局（BFAR）的飛機19日在黃岩島附近進行「海域意識飛行」時，一架中國戰機「進行了不負責任的危險操作」。

西菲律賓海國家工作小組在聲明中提到，中國的無端「騷擾」行動包括「在靠近漁業暨水產資源局大捷龍飛機（Grand Caravan）約15公尺的危險近距離多次發射照明彈」。

聲明還說，這架菲律賓巡邏機22日在「監控和攔截侵犯菲律賓專屬經濟區和領海的非法捕魚者時」，中國也在其控制的渚碧礁（Subi Reef）附近發射照明彈。

中國外交部昨天表示，對於22日飛入渚碧礁空域的2架菲律賓軍用飛機，中國採取「反制措施」，但未具體說明。

中國外交部公告未提及19日在黃岩島發生的事件。中國在2012年一場對峙結束後，從菲律賓手中奪走黃岩島的控制權。

外交部 菲律賓 黃岩島

延伸閱讀

賽車／TSR機車錦標賽最終站 亞洲各國選手來台踢館

菲律賓警方突襲中國人經營詐騙中心 逮捕近百人

菲律賓前華裔市長涉包庇博弈產業 姐姐及夥伴在印尼被捕

南海緊張加劇 菲美推動同盟現代化

相關新聞

美軍在敘利亞發動無人機攻擊！擊殺凱達附屬組織領袖

美軍證實23日在敘利亞發動攻擊，擊殺凱達組織附屬武裝團體高階領導人馬奇（Abu Abdul Rahman al-Makk...

美修訂核武戰略！北韓批擴大核衝突 誓言持續推進核武建設

北韓24日批評美國修訂核戰略計畫，強調會堅決應對美國任何形式的核威脅，並進一步推進核武建設，以維護國家主權和安全利益。

垃圾食物也拚健康 雀巢、百事等大廠出招迎「新鮮」潮

由於消費者愈來愈注重健康，高度加工的包裝食品或垃圾食品的銷售業績下滑，國際食品大廠苦思如何讓包裝食品更健康，包括嘗試推出不放防腐劑、保鮮期較短的新鮮包裝食品，「健康」會是垃圾食品的新趨勢嗎？

從政38年的最後一戰！石破茂宣布參加自民黨總裁改選

日前來台訪問的日本自民黨前幹事長石破茂，24日在老家鳥取縣八頭町神社宣布參選9月27日投票的總裁選舉。這是石破第五度問鼎...

委內瑞拉投票記錄不公開 巴西不承認馬杜洛勝選

委內瑞拉最高法院宣布現任總統馬杜洛（Nicolas Maduro）是7月28日選舉贏家後，巴西政府稱將維持先前的立場，如...

影╱俄國IS聖戰士劫持監獄！4獄警身亡 1人慘遭割喉恐怖畫面曝

根據俄羅斯官方媒體報導，俄國西南部伏爾加格勒州（Volgograd）最高安全級別流放地（IK-19）監獄4名獄警，遭到4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。