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美修訂核武戰略！北韓批擴大核衝突 誓言持續推進核武建設

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
北韓24日批評美國修訂核戰略計畫，強調會堅決應對美國任何形式的核威脅，並進一步推進核武建設，以維護國家主權和安全利益。圖為北韓領導人金正恩。路透
北韓24日批評美國修訂核戰略計畫，強調會堅決應對美國任何形式的核威脅，並進一步推進核武建設，以維護國家主權和安全利益。圖為北韓領導人金正恩。路透

北韓24日批評美國修訂核戰略計畫，強調會堅決應對美國任何形式的核威脅，並進一步推進核武建設，以維護國家主權和安全利益。

北韓外務省發言人透過官媒朝中社發表談話，指美國不斷聲稱其他國家構成核威脅，但事實證明，美國才是引發核軍備競賽、增大全球核衝突可能性的國家，如果美國不製造和使用核武，不會出現「核威脅」的概念。

發言人強調，北韓將一如既往、千方百計地加強戰略力量，以控制和消除美國危險核態勢而產生的挑戰和威脅。揚言北韓將按照計畫推進足夠且可靠的核武力建設，堅定捍衛國家主權和安全利益。

紐約時報日前報導，美國總統拜登3月已批准《核子使用指引》（Nuclear Employment Guidance）修訂戰略，同意美國重新定位核武戰略，以應對中共快速擴張核武等威脅。

北韓 核武 美國

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