委內瑞拉總統獲認證連任 美歐與拉美多國拒接受

美國和歐洲、拉丁美洲國家今天拒絕接受委內瑞拉最高法院認證強人馬杜洛（Nicolas Maduro）於上月大選成功連任。馬杜洛聲稱當選的結果在國內外都廣泛引來爭議。

法新社報導，華府透過國務院發言人巴特爾（Vedant Patel）表示，委內瑞拉最高法院的裁定「缺乏一切可信度」；西班牙和墨西哥也繼續堅持要求提出詳盡的投票結果細目。美方已對馬杜洛政權實施制裁措施。

普遍被視為效忠馬杜洛的委內瑞拉最高法院昨天認證馬杜洛成功連任，贏得第3個6年任期。馬杜洛樂見這項「歷史性」裁定，但他勝選的結果備受爭議。

同樣被視為站在馬杜洛一方的委內瑞拉國家選舉委員會（CNE）先前宣告馬杜洛以52%得票率贏得今年7月28日大選，卻從未提出詳細計票結果。

委內瑞拉反對派則表示，投票所的計票結果顯示，反對派候選人、74歲的退休外交官龔薩雷茲（Edmundo Gonzalez Urrutia）得票數大幅勝過馬杜洛。

反對派在網路上公布這些結果，敦促總檢察長沙柏（Tarek William Saab）調查，但也被視為馬杜洛盟友的沙柏說，反對派公布選舉結果是「篡奪」國家選委會的權力。

沙柏今天說，他將在「數小時內」傳喚龔薩雷茲說明「違抗」國家機構的理由。

巴特爾今天說，有「壓倒性的證據」顯示龔薩雷茲勝選，「繼續企圖謊稱馬杜洛勝選，只會使當前危機惡化」。

選後數小時發生的示威行動導致25人喪命、近200人受傷，超過2400人被逮捕。

巴特爾說，現在正是「討論尊重、和平過渡」的時刻。

龔薩雷茲自從領導7月30日的反對派遊行之後就未公開露面，馬杜洛已呼籲緝捕他。

美國也與10個拉丁美洲國家簽署聯合聲明，譴責委內瑞拉最高法院和選委會「缺乏獨立性和公正性」。簽署國包括阿根廷、哥斯大黎加、智利、厄瓜多、瓜地馬拉、巴拿馬、巴拉圭、秘魯、多明尼加共和國與烏拉圭。

委內瑞拉則反駁稱這項聲明是「令人無法接受」的干預。

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（JosepBorrell）今天也堅稱「我們沒看到任何證據」指向馬杜洛勝選，「在看到可驗證的結果之前，我們不會承認（這個結果）」。