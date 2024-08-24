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影╱俄國IS聖戰士劫持監獄！4獄警身亡 1人慘遭割喉恐怖畫面曝

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影╱俄國IS聖戰士劫持監獄！4獄警身亡 1人慘遭割喉恐怖畫面曝

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
俄國西南部伏爾加格勒州監獄爆挾持事件，4名囚犯劫持8名監獄職員，其中4人遭殺害。取自YT
俄國西南部伏爾加格勒州監獄爆挾持事件，4名囚犯劫持8名監獄職員，其中4人遭殺害。取自YT

根據俄羅斯官方媒體報導，俄國西南部伏爾加格勒州（Volgograd）最高安全級別流放地（IK-19）監獄4名獄警，遭到4名囚犯挾持後殺害，其中1人甚至遭割喉而亡。俄羅斯安全部門表示，4名囚犯已全數被槍殺。

根據俄羅斯新聞頻道Mash發布的影片，4名獄警渾身是血倒在血泊中，其中1人遭割喉，另外3人亦失去知覺。另1人則跪於門口，遭人以刀架在脖子上。一名挾持者高喊自己是伊斯蘭國（IS）的「聖戰士」，聲稱已控制監獄，又指俄羅斯「壓迫世界各地的穆斯林」。據報該影片為挾持者所發布。另一段影片則顯示，挾持者在監獄內來回踱步，並揮舞著IS的旗幟。

俄羅斯聯邦監獄管理局（FSIN）表示，共8名監獄職員和4名囚犯被扣為人質，其中4人身亡，其他人已送院治療，而所有4名挾持者已被當局的狙擊手擊斃。

俄羅斯媒體報導指，監獄典獄長和副典獄長都是人質之一。

俄羅斯聯邦監獄管理局則否認挾持者控制監獄，稱囚犯劫持人質，並占據一個房間。

塔斯社援引消息人士說法稱，有理由說劫持人質事件經過精心策畫的準備。

媒體稱，4名挾持者年齡介於23歲至29歲，是塔吉克和烏茲別克公民，其中3人因毒品犯罪入獄，另1人因打架殺人而服刑。他們在發布的影片中自稱是IS武裝分子，動機是為穆斯林遭受迫害報仇。

挾持者動機尚待釐清。俄羅斯總統普亭當天於安全會議上稱，已聽取聯邦監獄管理局對此事件的簡報。

俄羅斯羅斯托夫州（Rostov）一所監獄6月才發生類似事件，2名職員遭6名囚犯持刀挾持，6囚最終被特種部隊擊斃，2名人質成功獲救。部份涉案者亦效忠IS，因涉嫌參與恐怖活動被拘押。

俄羅斯 挾持 監獄

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