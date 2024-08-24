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委內瑞拉投票記錄不公開 巴西不承認馬杜洛勝選

中央社／ 聖保羅23日專電
委內瑞拉最高法院宣布現任總統馬杜洛是7月28日選舉贏家後，巴西政府稱不公開投票記錄，就不承認馬杜洛勝選。路透
委內瑞拉最高法院宣布現任總統馬杜洛是7月28日選舉贏家後，巴西政府稱不公開投票記錄，就不承認馬杜洛勝選。路透

委內瑞拉最高法院宣布現任總統馬杜洛（Nicolas Maduro）是7月28日選舉贏家後，巴西政府稱將維持先前的立場，如果不公開投票記錄，就不承認馬杜洛勝選。

根據美國有線電視巴西新聞網（CNN Brasil）分析師鍾蓋拉（Caio Junqueira），巴西總統魯拉（LuizInácio Lula da Silva）將與哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）討論委內瑞拉危機，發布協調一致的聲明，再次要求公開所有投票記錄，這是兩國對委國選舉結果明確官方立場的基本條件。

儘管有大量證據顯示選舉過程存在舞弊行為，委內瑞拉最高法院22日認可國家選舉委員會公布的總統大選結果，宣布馬杜洛勝選。法院並裁定，國家選舉委員會和質疑馬杜洛勝利的反對派獲得的選舉記錄均應保密。

鍾蓋拉表示，委內瑞拉最高法院的裁決並不令人感到驚訝，因為該國司法機關忠於馬杜洛獨裁政權。然而，隨著決定對投票記錄保密，馬杜洛顯然無意滿足巴西、哥倫比亞和其他要求選舉過程透明的國家的要求。

根據委內瑞拉國家選舉委員會統計，馬杜洛以51.95%的得票率再次當選，他的對手龔薩雷斯（Edmundo González）得票率43.18%。但反對派和國際社會對官方結果提出異議，呼籲公布選舉記錄。根據反對派的統計，龔薩雷斯以67%的得票率擊敗馬杜洛，馬杜羅的得票率為30%。

捍衛人權和民主組織，在國際選舉觀察方面擁有長期經驗的非營利基金會卡特中心（Carter Center）表示，委內瑞拉選舉既不公平也不公正。

阿根廷、哥斯大黎加、智利、厄瓜多、美國、瓜地馬拉、巴拿馬、巴拉圭、秘魯、多明尼加共和國和烏拉圭政府今天就委內瑞拉局勢發表聯合聲明，拒絕接受委內瑞拉最高法院的裁決，重申只有公正和獨立的審計，評估所有投票記錄，才能確保尊重民意。

美國國務院今天還在一份聲明中表示，委內瑞拉最高法院確認馬杜洛勝選的決定缺乏可信度，呼籲和平過渡權力並釋放在選舉後衝突中被拘留的人。

委內瑞拉 馬杜洛

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