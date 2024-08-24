馬克宏啟動各黨團磋商 尋找新總理之路漫長

法國總理之位已懸缺38天，總統馬克宏今天終於啟動磋商，分批會見各黨派。國會第一勢力左翼陣營敦促馬克宏接受其人選，中右派與極左派在內閣人選上水火不容，新總理時程仍難預測。

巴黎奧運11日落幕，逾一週後，總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天終於開始動作，從三足鼎立的國會中，為時長已破紀錄的看守內閣尋找接班人。

馬克宏6月因不滿歐洲議會選舉中極右翼崛起而解散國會，導致國民議會於6月30日、7月7日進行兩輪投票，左派聯盟「新人民陣線」（NFP）勝出；首輪得票率第一的極右「國民聯盟」（RN）淪為第3勢力；中間派總統陣營「同在」（Ensemble）位居第2。

由於三強勢均力敵、左翼內部分歧，加上巴黎奧運在即等因素與政治考量，馬克宏延至今天才召集所有主要國會黨團領袖，分批至總統府進行磋商，盼透過「一系列的交流」，找到新政府名單的共識。

總統首批接見的便是國會第一大勢力，由歐洲生態綠黨（EELV）、極左政黨不屈法國（LFI）、社會黨（PS）、法國共產黨（PCF）組成的「新人民陣線」聯盟。

經過幾輪爭執，該聯盟在奧運開幕前已推舉出總理人選經濟學家卡斯特（Lucie Castets），表示已準備好執政，多次要求馬克宏予以任命。

今天卡斯特與新人民陣線成員走出總統府後接受媒體訪問，看似對磋商頗為滿意。卡斯特表示會談「內容豐富」。她稱馬克宏很「理智」，承認了選民在國會選舉中表達「改變政策路線的願望」，但也認為馬克宏仍在「嘗試籌組自己的政府」。

這位左翼總理候選人表示已經準備好「組成聯合政府」，以「嘗試找到一條確保國家穩定，以及回應人民急切需求的道路」。

第二批與馬克宏會面的是執政陣營「同在」，他們表示，總統在會面時坦承，國會選舉傳達了「輪替的訊息」，但也不是對總統陣營「完全的否定」。

看守總理艾塔爾（Gabriel Attal）則表示當面向馬克宏建議，提名「並非來自中間派政黨的總理，組成能代表從左翼到右翼光譜的政府」，以推動法國人民利益。

不過艾塔爾也向馬克宏強調，如果有極左派不屈法國的人出任內閣，「同在」將會立即對政府提出不信任動議。同陣營中的前總理菲力普（EdouardPhilippe）等政壇要角，也都反對不屈法國梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）帶領的人馬入閣。

馬克宏接下來也會見了傳統右派共和黨（LR），領袖瓦奎茲（Laurent Wauquiez）同樣重申，若有被各黨派形容為「癥結點」的不屈法國成員出任部長，會「立即加入不信任動議」。

總統府表示，磋商26日將繼續，馬克宏將會見極右翼「國民聯盟」、因與國民聯盟在國會選舉結盟而脫離共和黨的齊歐堤（Eric Ciotti），以及上下兩議院議長。

儘管國會第一勢力新人民陣線強勢問鼎總理職位，但據信馬克宏還有幾個人選，如共和黨重量級人物貝特宏（Xavier Bertrand）、大巴黎區域委員會主席波克瑞斯（Valérie Pécresse），或前內政部長卡澤納夫（Bernard Cazeneuve）。

目前新總理揭曉時程表仍未知，新人民陣線成員指出，馬克宏應該要在27或28日公布新總理人選。

然而根據巴黎人報（Le Parisien）今晚最新消息指出，面對可能出現的不信任動議，馬克宏恐怕會於27日展開新一輪的政黨磋商。