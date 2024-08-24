日相民調翻轉 小泉進次郎躍第一

日本經濟新聞與東京電視台廿一至廿二日最新民調結果顯示，四十三歲前環境大臣小泉進次郎以二成三支持率超越前防衛大臣石破茂，被視為最適合的下任自民黨總裁人選。而由於該黨在國會兩院擁有多數席次，因此其黨魁選舉事實上將決定下任首相。

全體受訪者中，小泉比七月增加八個百分點；石破則從二成四跌至一成八；經濟安保大臣高市早苗以一成一排第三。和小泉同屬青壯派的四十九歲前經濟安保大臣小林鷹之正式宣布參選後，其支持率從百分之一升至百分之八排第四。

據自民黨總裁選舉規定，其黨員．黨友票也至關重要。前述民調結果顯示，自民黨支持者中，小泉也以三成二排第一；排第二、三分別是高市的一成五、石破的一成四。

小泉廿日已表態有意參選，並獲黨內非主流派大老、前首相菅義偉支持。二戰後最年輕日相是前年七月遇刺身亡的安倍晉三，他二○○六年九月首次拜相，時年五十二歲。

至於岸田內閣支持率僅二成八，與七月時相同；這次不支持率月增兩個百分點至六成六。政黨支持率上，自民黨三成六、在野最大黨立憲民主黨百分之八、日本維新會百分之七，三成四未支持特定政黨。

時事通信社等日媒報導稱，小泉擬卅日召開記者會正式宣布參選。石破則將於廿四日在老家兼其眾議員選區的鳥取縣八頭町正式宣布參選。