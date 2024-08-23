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俄監獄人質挾持事件落幕 當局證實擊斃所有恐怖分子並救出人質

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
俄羅斯聯邦國家近衛軍證實，他們已經救出稍早在西南部伏爾加格勒州最高安全級別流放地監獄遭挾持為人質的監獄工作人員，並擊斃所有恐怖分子。俄國警方今年6月在頓河畔羅斯托夫一間拘留中心發生人質挾持事件時駐守現場。歐新社
俄羅斯聯邦國家近衛軍證實，他們已經救出稍早在西南部伏爾加格勒州最高安全級別流放地監獄遭挾持為人質的監獄工作人員，並擊斃所有恐怖分子。俄國警方今年6月在頓河畔羅斯托夫一間拘留中心發生人質挾持事件時駐守現場。歐新社

今日俄羅斯（RT）報導，俄羅斯聯邦國家近衛軍（National Guard of Russia）證實，他們已經救出稍早在西南部伏爾加格勒州（Volgograd）最高安全級別流放地（IK-19）監獄挾持為人質的監獄工作人員，並擊斃所有恐怖分子。

俄國當局一份聲明中指出：「伏爾加格勒州俄羅斯聯邦國家近衛軍特種部隊狙擊手以四槍精準擊斃挾持監獄工作人員的囚犯。」

一個「紙飛機」（Telegram）頻道WarGonzo指出，據稱其中一名嫌犯身上圍著能攜帶炸彈的自殺式腰帶，但他最終未能引爆。然而，目前尚不清楚這條腰帶是不是真的。

媒體引述法庭紀錄稱，襲擊者的身分均已被證實。四名襲擊者中其中一人因謀殺而遭監禁，另外三人則因販毒而遭定罪。嫌犯們據稱是烏茲別克人和塔吉克人。

俄羅斯 挾持 監獄

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