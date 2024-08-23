大馬道路突現天坑 女遊客跌落失蹤逾12小時生死未卜
馬來西亞吉隆坡道路今天突現天坑，導致印度女遊客跌落至少8公尺深地底，警消人員獲報緊急救援，但迄晚間10時為止，這名女遊客依然下落不明，生死未卜。
一名印度女遊客今天上午行經印度清真寺（Masjid India）路段，地面石磚路突然裂開出現大洞，她猝不及防跌入地底坑洞。
警消人員獲報展開救援，現場拉起封鎖線，救援人員使用樓梯和繩索進入地底，嘗試尋找意外墜落的失蹤者下落。
救援人員傍晚派出搜救犬加入救援，不過，搜救迄晚間10時仍未發現受害者，這名印度女遊客失蹤跌落地底逾12小時，由於跌落地底後可能被湍急地下水沖走，致救援工作如大海撈針。
大馬媒體報導，這名印度婦女與先生及4名友人到大馬旅遊。
對於這起意外事故，馬華公會青年團署理總團長張佑銓（Mike Chong Yew Chuan）指出，這起事故凸顯地方政府有關單位對民生設施維護、維修、全檢查工作的嚴重不足，置普羅大眾於各種危險和陷阱之中，連走在路上也沒有最基本的安全保障。
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