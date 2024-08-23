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2004年泰南軍警鎮壓穆斯林慘案 死者家屬狀告法院

中央社／ 曼谷23日專電

20年前泰國南部陶公府發生知名的達拜事件，軍警在一場抗議中鎮壓民眾，造成85人死亡。死者家屬狀告陶公府法院，指控當年的軍警人員謀殺和非法拘捕，陶公府法院今天受理此案。

2004年10月25日，大約有1500名泰國穆斯林聚集在陶公府（Narathiwat）達拜區（Tak Bai）警察局前抗議警方拘捕了6個人，當抗議民眾想要越過警方封鎖線進到警局時，安全人員發射催淚瓦斯和出動水砲車，甚至動用武力造成7人當場死亡。

後來還有78人在被軍方強行用軍車載運到北大年府（Pattani）途中，因為遭到過度綑綁以及軍車過於擁擠而窒息身亡。

這起事件被稱為達拜意外（Tak Bai Incident），發生在前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）執政時期，這起意外被認為是泰國南部穆斯林三府陶公府、北大年府和也拉府（Yala）後來動亂升級的主要原因之一。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，當年在達拜意外中身亡民眾的家屬委託穆斯林律師中心協會（MuslimAttorney Centre Foundation）代表他們，今年4月向當年執行任務的軍警人員提起訴訟。

律師阿迪藍（Adilan Ali-Ishoh）表示，他們向9名當年參與事件的安全人員提告，罪名包括非法居留、謀殺和濫權，這些人包含陸軍南部軍區當初負責策畫鎮壓行動的高級將領，在現場執行任務的軍人以及關鍵的警察和內政部官員。

泰國公視（Thai PBS）報導，陶公府法院今天受理此案，第一場庭審定於9月12日。

獨立媒體Prachatai報導指出，這起案子的追訴期將在今年10月25日到期，家屬希望藉著訟訴，讓這起案子可以真正落幕，而且有人可以為此案負責。

泰國 穆斯林 警察

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