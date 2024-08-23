大陸實體藉雲端服務 意圖獲取美國先進晶片與AI算力

根據最近的公開招標文件，與北京政府有關聯的中國實體，正運用亞馬遜或其競爭對手提供的雲端服務，來獲取他們難以從其他管道取得的美國先進晶片與AI運算能力。

路透社報導，透過雲端服務提供這類晶片或先進人工智慧（AI）模型的訪問管道，其實沒有違反美國法規，因為美方只規範商品、軟體與技術的出口或轉移。

而路透社檢視過去一年發布於中國公開資料庫的逾50份招標文件，顯示至少有11個中國實體尋求使用受到限制的美國技術或雲端服務。

其中4個實體明確把亞馬遜公司（Amazon）旗下的亞馬遜網路服務（Amazon Web Services）列為雲端服務供應商，但他們是透過中國的中介業者而不是直接從亞馬遜網路服務取得該服務。

根據研調機構Canalys的資料，亞馬遜網路服務掌控全球近1/3的雲端基礎設施市場。

市場研究分析機構「國際數據資訊」（IDC）指出，亞馬遜網路服務在中國是第6大的雲端服務供應商。

根據今年3月的招標文件，深圳大學曾在亞馬遜網路服務一個帳號花了20萬人民幣（約新台幣89萬元），獲得輝達公司（Nvidia）A100和H100晶片驅動的雲端伺服器使用權限，以進行一項不明計畫。

文件還顯示，深圳大學透過中介的成都運達科技公司取得該項服務。

前述兩款輝達晶片被用於支援大型語言模型（LLM），例如人工智慧開發公司OpenAI研發的聊天機器人ChatGPT，美國已經禁止這兩款晶片出口到中國。

自行開發大型語言模型GeoGPT的中國之江實驗室於4月招標文件指出，因為阿里巴巴集團無法提供足夠算力給之江實驗室的AI模型，打算斥資人民幣18萬4000元購買亞馬遜網路服務的雲端運算服務。

美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（MichaelMcCaul）透過聲明告訴路透社：「過去幾年來這個漏洞一直是我關注的問題，而我們遲遲未能處理。」他意指外國實體透過雲端從遠端取得美國先進的算力。

授權美國商務部監管遠端取得美方科技的法案，已於今年4月送交國會審查，不過法案是否以及何時會通過，目前仍不得而知。