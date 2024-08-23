俄國監獄又爆挾持獄警事件 人犯疑與伊斯蘭國相關

俄羅斯南部伏爾加格勒州流放地囚犯今天發動襲擊，挾持獄方工作人員為人質，俄國官員表示有4名員工因此受傷住院。這是俄國監獄自今年6月以來，第2度發生這類事件。

法新社報導，俄羅斯聯邦監獄管理局（Federal Penitentiary Service）發表聲明指出：「囚犯挾持矯正機構（IK-19）員工，目前正設法營救人質，且有人員傷亡。」

根據伏爾加格勒州（Volgograd）州長波夏洛夫（Andrey Bocharov），4名監獄員工因襲擊受傷住院，執法及安全部門正在採取行動，這起事件不會對平民構成威脅。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）則提到，今天將在例行的國家安全會議上討論此事。

上傳至俄羅斯社群媒體的影音顯示，似乎約有4名獄警遭到挾持，其中一些人身上有血，而挾持者拿著與激進組織伊斯蘭國（IS）相關的旗幟。法新社無法查證這些影像的真實性。

波夏洛夫並未評論挾持人質者的身分，但暗示他們不是俄羅斯公民。

發生襲擊的流放地IK-19，位於首都莫斯科以南約850公里的蘇洛維金鎮（Surovikin）。

今年6月，俄羅斯南部羅斯托夫市（Rostov）也有數名人犯挾持獄警當作人質，後遭特種部隊擊斃，部分遭擊斃囚犯跟伊斯蘭國有關。