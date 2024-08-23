俄監獄驚傳喋血事件…囚犯脅持4監獄人員為人質 已知1人身亡
俄羅斯聯邦監獄管理局（FSIN）告訴國營媒體塔斯社（TASS），俄國西南部伏爾加格勒州（Volgograd）最高安全級別流放地（IK-19）監獄的幾名囚犯挾持了監獄工作人員作為人質。塔斯社指出，緊急應變服務部門表示，已知一名監獄員工身亡，當局正在進行解救人質行動。
塔斯社指出，人質挾持事件似乎是在監獄紀律委員會召開會議時發生的，當時多名囚犯抓住了監獄人員，襲擊者至少有三人。俄羅斯聯邦監獄管理局也表示確實有發生一些傷亡。
美國CNN報導，俄國社群媒體流傳的影片顯示，四名監獄人員被扣為人質，其中一人全身是血。影片能看到有三名襲擊者，其中一人拿著刀。不過，CNN尚未核實這段影片。
目前當局正在進行解救人質行動。公開消息來源指出，這座最高安全級別流放地（IK-19）監獄關押超過1200名囚犯。
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