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抗中俄聯盟 義專家籲不能「聯中抗俄」：先瓦解俄讓陸弱化

中央社／ 羅馬23日專電
俄羅斯總統普亭（右）、大陸國家主席習近平（左）。 美聯社
俄羅斯總統普亭（右）、大陸國家主席習近平（左）。 美聯社

義大利經濟學家率領跨國團隊，7月底向七大工業國集團（G7）提交一份國際戰略模擬研究，建議民主陣營要對抗中俄聯盟，不能採美國已故外交家季辛吉的「聯中抗俄」策略，應先從內部瓦解俄羅斯，讓大陸失去靠山、自然弱化。

畢蘭達（Carlo Pelanda）投書「今日義大利報」（Italia Oggi）指出，他率領的歐美研究人員發現，要維繫民主體制存續，同時避免與威權體制爆發直接戰爭，最佳方式是採取與冷戰時期美國知名外交家季辛吉（Henry Kissinger）「相反的策略」。

畢蘭達表示，這份模擬研究還有更多細節有待進一步推敲，但趁著義大利今年輪值G7主席，他已在7月底將初步建議提交G7會議參考。

這項研究主題是「如何避免民主與威權陣營發生劇烈衝突」，前提是必須確保民主體制續存，因此最終目標是在不開戰情況下，讓民主體制獲勝並擴大到全球。

研究發現，民主集團可團結實施的「嚇阻力」很強大，但還不足夠；為避免戰爭，或民主國家遭擊敗、妥協，需要的不只是圍堵威權體制聯盟的戰略。

研究模擬時程設定為15年，每年的模擬狀況都凸顯相同的啟示，即拉丁格言所說的「若欲和平，就應分而治之」。意指分開對付聯手的敵人，各個擊破。

研究認為，民主陣營需採取「逆季辛格」策略。在1970年代，季辛吉聯中制俄，目標是「把大陸從俄羅斯切開」；畢蘭達指出，現在應採取「把俄羅斯從大陸切開」的方式，具體作法是大力支持俄羅斯、白俄羅斯內部反對勢力，設法讓俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）倒台。

畢蘭達坦言，動搖普亭政權的作法可能導致強烈反彈，引發非正規戰爭層級的衝突，莫斯科當局也可能對內採取比現在更殘酷的鎮壓手段。

不過，畢蘭達認為，普亭政權正快速流失菁英階層支持度，「為了不向對手透露資訊，我只能簡言之，若謹慎行事，此一目標在6年內可實現」。普亭下台同時會帶來充滿希望的經濟前景，廣大俄羅斯市場將進入大規模投資時期，被視為未來將大為繁榮的區域。

畢蘭達分析，俄羅斯專制政權倒台的另一效果，是大陸不再能倚靠俄羅斯，大陸可能從「全球性」強權降級為「區域性」大國。如此一來，民主聯盟沒必要繼續與北京衝突，大陸將再次成為受國際社會歡迎的經濟參與者。

中共 俄羅斯 普亭 義大利 習近平

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