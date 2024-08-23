比利時組閣難產 5黨聯盟為資本利得稅卡關

曾兩度創下新政府組閣難產世界紀錄的比利時，這一次國會改選後的聯合執政談判也「出師不利」，為資本利得稅卡關。最大政黨黨魁22日晚間辭卸組閣任務，國王菲力普今將召集5黨聯盟討論下一步。

比利時在6月9日同步舉行歐洲議會（EuropeanParliament）與聯邦議會改選投票，選後歐洲聯盟（EU）人事換屆按步就班進行，比利時聯邦政府則進入新一輪政黨聯盟談判。

多黨制且多語區制的比利時這次選後有12個政黨進入國會，依慣例由獲得最多選票（16.7%）的荷語區新法蘭德斯聯盟（N-VA）帶頭尋求合作政黨。目前該黨找了荷語區屬性同樣中間偏右的基督教民主黨（CD&V）、法語區中間偏右的改革行動黨（MR）和中間派的參與黨（Les Engagés）、中間偏左的荷語區社會黨（Vooruit），進行5黨聯盟談判。

為期2個多月的首輪談判在昨日告終。新法蘭德斯聯盟黨魁德威弗（Bart De Wever）昨晚向國王菲力普（King Philippe）請辭組閣者身份。據比利時通訊社（Belga）報導，5黨談判破裂的關鍵在於對課徵資本利得稅立場分歧。

比利時通訊社指出，比利時的稅制長久以來飽受批評，不只稅率異常高，而且既不公平也很沒效率，在歐盟執行委員會（European Commission）、國際貨幣基金（IMF）、經濟合作暨發展組織（OECD）的報告中常有類似分析。

因此稅改議題在比利時政壇永遠熱門，左派希望有錢人多繳稅，右派則相反，爭執點常在於個別稅率高低，以便爭取不同利益群體的選票，而非整體稅制改革。

比利時的政府赤字和國債問題，也經常在歐盟執委會檢討成員國財政的報告中被點名為亟須改善的前幾名。但比利時通訊社分析，財政緊迫使得廣泛的稅制改革方案必定會此消彼長，近年利益團體便積極遊說自由派政黨以避免加稅，德威弗提出的資本利得稅因此被改革行動黨否決，導致談判破裂。

該通訊社評論，要對聯合執政計畫達成共識，所採取的妥協修正必定會遠不及於真正改革所需，「但在比利時，稅改的一小步，就是政治人物的一大步」。

比利時新政府難產將會影響該國在8月底前必須提交的新任歐盟執委名單，同時歐盟執委會也要求比利時政府在9月20日前提出改善預算赤字的方案。

21世紀以來，比利時就創下2次組閣最長的世界紀錄，包括目前7個政黨聯盟的看守內閣，是從2018年12月時任聯合政府宣布解散後過了652天才組成；2010年國會改選後，也長達540天才協商完成跨黨派組閣，當時首輪談判失利的組閣者也是德威弗。