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南韓富川市旅館惡火釀7死12傷 女大生躲浴室2步驟奇蹟生還

中央社／ 首爾23日專電
南韓京畿道富川市一間旅館22日發生火警，造成7人死亡、12人受傷。 圖／歐新社
南韓京畿道富川市一間旅館22日發生火警，造成7人死亡、12人受傷。 圖／歐新社

南韓京畿道富川市一間旅館22日發生火警，造成7人死亡、12人受傷；但有一名正在當地實習的護理系女大學生靠著冷靜應對，在距離起火點不遠的房中成功躲過一劫，但住她對面的房客則沒有那麼幸運。

起火旅館建於2004年，9層樓高建築中共有63間客房，22日晚間7時39分從8樓開始起火，當時共有27人投宿。相關當局今早開始進行現場鑑識工作，目前尚未確認起火原因。

就旅館人員陳述，起火前入住810號房的顧客反應房中有燒焦味，要求換房，起火當時房中並沒有客人入住，推測可能是電線漏電等原因引發火災，而非抽菸等人為原因造成。

韓聯社報導，住在810號房不遠處的806號房客是一名江原道某所大學護理系的學生A某，近期因為在富川市的醫院實習而暫住在這間旅館。起火當時A某很快就聞到燒焦味，開門時發現走廊上已充滿灰色煙霧，立即決定關上房門。

A某查看窗外後發現煙霧擴散速度快，應該很難下樓逃生，便躲到了浴室中，並馬上撥打119尋求協助，按照消防員指示用毛巾堵住浴室門縫隙，並依照過去聽說過的方法，開啟蓮蓬頭放水以暫時緩減煙霧入侵，最後成功被消防人員救出。

「不知道究竟在浴室裡等了多久」，她在接受媒體訪問時回憶，自己最後聽到有人在敲門，但她已經沒力氣開門便昏了過去。

但住在她對門的807號房客就沒那麼幸運，住在這間房的一男一女2名房客在起火的21分鐘後就嘗試從8樓跳到消防員設置的氣墊上，但因為太過急切，先跳下的女性並未落到正確位置，氣墊也因此翻面，男性未聽到樓下消防隊員的阻止便接著跳下，2人皆不幸身亡。

目擊者拍下的氣墊照片也在社群網站上引起熱議，網友質疑消防員是否從一開始就設置錯誤，之後證實為女性落下位置錯誤導致翻覆。一名現職消防員指出，一般使用氣墊逃生時，必須花費10秒以上的時間將氣墊恢復原狀，接著讓其他人跳下，但可能是因為昨晚天色昏暗，聲音也難以傳到高樓層，死者在慌張之下才發生憾事。

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