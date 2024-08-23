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馬來西亞將任東協主席國 盼緩解美中日益緊張關係

中央社／ 吉隆坡23日專電
大馬總理安華。路透
大馬總理安華。路透

馬來西亞明年擔任東協輪值主席國，首相安華強調，面對詭譎多變國際局勢與地緣政治，馬來西亞會更積極地和美國與中國接觸，緩解兩國日益緊張關係。

安華（Anwar Ibrahim）甫結束赴印度的3天訪問行程，雙邊關係提升為「全面戰略夥伴關係」（CSP），為兩國關係向前邁出重要一步。

他接受「今日印度環球」（India Today Global）訪談提及東南亞國家協會（ASEAN）的關鍵影響力，認為只要東協發揮核心角色並持續與美中接觸，應能遏阻緊張局勢。

馬來西亞官方新聞社馬新社（Bernama）也報導，過去幾年以來，美中關係持續緊張，不僅導致兩國關係惡化，進而影響全球穩定與經濟繁榮。

安華表示，東協是全球最具凝聚力的次級區域集團，馬來西亞有幸成為東協輪值主席國，將會與各成員國與領導人維持良好關係。

安華重申不會因為外界壓力而與大國選邊站，「為什麼要迫使我們選邊站」，馬來西亞將捍衛領土的完整，並在全球化的世界中需要與每個人互動，維持馬來西亞的中立地位。馬來西亞會透過雙邊與多邊機制解決與鄰國爭議，特別包括南海議題。

安華認為，美國在投資、貿易、教育、科技與人工智慧（AI）方面仍是一個重要國家，中國則是區域內的新興力量，他也非常重視印度。

另外，對於緬甸議題，安華說，東協將持續與有關國家接觸，盼解決緬甸面臨的長期危機。

緬甸2021年2月政變迄今3週年。東協曾就緬甸情勢召開領袖峰會，達成5點共識，要求緬甸軍方立即停止暴力，同意讓東協成立的特使團促進各方和平對話，東協特使團將赴緬甸與各方會面。

他說，緬甸的政治危機也影響馬來西亞，馬來西亞境內目前有逾20萬名逃離緬甸家園的洛興雅人（Rohingya）。

馬來西亞是繼2015年之後，明年將再度成為東協輪值主席國。

東協 馬來西亞

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