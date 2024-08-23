美批准向南韓軍售阿帕契直升機 北韓：魯莽挑釁
北韓今天批評美國最近在亞洲的軍售案，稱向南韓出售阿帕契直升機是「魯莽的挑釁行為」，並說北韓將以加強軍事力量作為回應。
北韓外交部聲明提到南韓時表示：「我們強烈反對、拒絕美國及其附屬勢力的軍備建構。」
聲明補充說，「這是一種魯莽的挑釁行為，蓄意加劇區域安全的不穩定」，並且批評美國最近對日本和其他華府亞太盟友的軍售案。
美國政府19日宣布，國務院已批准向南韓出售多達36架AH-64E阿帕契（Apache）攻擊直升機與飛彈在內等相關設備，軍售規模價值35億美元（約新台幣1126億元）。
美國國務院同意可能向南韓供應直升機的軍售案後，國防部國防安全合作署（DSCA）19日呈報國會，這筆交易仍須獲得國會批准。
北韓表示，美國在太平洋地區的軍售，將促使「北韓進一步加強戰略性嚇阻力量」，來作為回應。
在美國批准向南韓出售直升機的同一天，華府和首爾展開大型年度聯合軍演，其中新的演習內容目的在於遏制北韓。
美韓的「乙支自由護盾」（Ulchi Freedom Shield）聯合軍演將持續到8月29日，有數以千計軍事人員參加。
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