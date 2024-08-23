快訊

扯耳、反折手…私人暑訓營違法招生涉虐童 中市府稽查：立即停辦重罰

超微研發中心設廠高雄 陳其邁今親口證實「在亞灣區」

圖解新光金併購案 台新金、中信金「聘禮」比一比

美批准向南韓軍售阿帕契直升機 北韓：魯莽挑釁

中央社／ 首爾22日綜合外電報導
AH-64E阿帕契攻擊直升機。圖／聯合報系資料照片
AH-64E阿帕契攻擊直升機。圖／聯合報系資料照片

北韓今天批評美國最近在亞洲的軍售案，稱向南韓出售阿帕契直升機是「魯莽的挑釁行為」，並說北韓將以加強軍事力量作為回應。

北韓外交部聲明提到南韓時表示：「我們強烈反對、拒絕美國及其附屬勢力的軍備建構。」

聲明補充說，「這是一種魯莽的挑釁行為，蓄意加劇區域安全的不穩定」，並且批評美國最近對日本和其他華府亞太盟友的軍售案。

美國政府19日宣布，國務院已批准向南韓出售多達36架AH-64E阿帕契（Apache）攻擊直升機與飛彈在內等相關設備，軍售規模價值35億美元（約新台幣1126億元）。

美國國務院同意可能向南韓供應直升機的軍售案後，國防部國防安全合作署（DSCA）19日呈報國會，這筆交易仍須獲得國會批准。

北韓表示，美國在太平洋地區的軍售，將促使「北韓進一步加強戰略性嚇阻力量」，來作為回應。

在美國批准向南韓出售直升機的同一天，華府和首爾展開大型年度聯合軍演，其中新的演習內容目的在於遏制北韓。

美韓的「乙支自由護盾」（Ulchi Freedom Shield）聯合軍演將持續到8月29日，有數以千計軍事人員參加。

北韓 南韓 美國 軍售

延伸閱讀

南韓酒店惡火釀7死12傷！死者均南韓公民 住客跳氣墊仍難逃死劫

罰則天差地別！SUGA酒駕爭議延燒 南韓國會擬修法強化懲處範圍

地雷、圍牆擋不住 北韓菁英投誠創新高 戳破金正恩謊言

韓美軍演展開之際 尹錫悅警告北韓「膽敢侵略必致政權終結」

相關新聞

馬來西亞將任東協主席國 盼緩解美中日益緊張關係

馬來西亞明年擔任東協輪值主席國，首相安華強調，面對詭譎多變國際局勢與地緣政治，馬來西亞會更積極地和美國與中國接觸，緩解兩...

美國食品價格4年飆漲20% 民怨四起都是拜登政府的錯？

一個重要議題不斷折磨美國拜登政府，就是食品雜貨價格急遽上漲。雖然官方統計顯示通貨膨脹率已放緩，但民調一致發現，通膨仍是選民最憂心的問題，許多人抱怨連購買日常食材預算都很吃緊，還有人嘆上次買牛排已是2年前。究竟這些年來美國物價漲了多少？為什麼會漲到民怨四起？

美批准向南韓軍售阿帕契直升機 北韓：魯莽挑釁

北韓今天批評美國最近在亞洲的軍售案，稱向南韓出售阿帕契直升機是「魯莽的挑釁行為」，並說北韓將以加強軍事力量作為回應

遭歐盟制裁俄羅斯歌手開演唱會 凝聚愛國意識

數千名揮舞著國旗的俄羅斯人聚在一起，觀看親克里姆林宮的流行歌手沙曼（Shaman）舉辦的演唱會，這是當局希望在俄烏衝突爆...

民調翻轉！小泉進次郎被認為是最合適的下屆日本首相

日本經濟新聞與東京電視台合作的最新民調顯示，前環境大臣43歲的小泉進次郎以23%的支持度超越自民黨前幹事長石破茂，被認為...

防範M痘疫情 新加坡機場港口設體溫檢測站

為了防範非洲M痘疫情，新加坡今天起在港口和機場設立體溫檢測站，監測、篩查從有傳播風險國家入境的旅客和機組人員

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。