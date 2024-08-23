冰島西南部火山噴發 去年12月以來第6次
冰島氣象局表示，西南部一座火山今天噴發，吐出熾熱熔岩和濃煙，是自去年12月以來第6次爆發。
路透社報導，負責監測火山活動的冰島氣象局（Icelandic Meteorological Office）在聲明中表示：「火山已經開始噴發。正在努力找出記錄的位置。」
冰島氣象局說，火山噴發造成的裂縫總長約3.9公里，並在大約40分鐘內擴展了1.5公里。
這座火山位於雷克雅內斯半島（ReykjanesPeninsula），直播畫面顯示，熾熱的熔岩從地面裂縫噴湧而出。
目前還不清楚火山噴發是否會對當地發電廠或漁業重鎮格林達維克（Grindavik）造成影響；自去年11月以來，格林達維克鎮近4000居民大多都已撤離。
冰島國家廣播公司（RUV）引述當地警方的話報導，已成功疏散這個地區的民眾。
研究顯示，岩漿積聚在地下，引發了冰島首都雷克雅維克（Reykjavik）以南地區有新火山活動的警告。
位於雷克雅維克的基夫拉維克機場（KeflavikAirport）在網站上表示，航班未受影響，不過附近的知名旅遊景點藍湖（Blue Lagoon）地熱溫泉和飯店表示已關閉並疏散客人。
雷克雅內斯半島約有3萬人居住，占全國總人口近8%，最近一次噴發在持續24天噴出熔岩後於6月22日結束。
這次火山噴發凸顯這個擁有近40萬人口的島國所面臨的挑戰。科學家警告，雷克雅內斯半島可能會在數十年、甚至數百年內面臨反覆火山噴發的情況。
在休眠800年的地質系統重新活動後，自2021年以來，這塊半島已經歷9次火山噴發。
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