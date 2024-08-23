民調翻轉！小泉進次郎被認為是最合適的下屆日本首相

日本經濟新聞與東京電視台合作的最新民調顯示，前環境大臣43歲的小泉進次郎以23%的支持度超越自民黨前幹事長石破茂，被認為是最合適的下任自民黨總裁（黨主席），等於是下屆首相民意呼聲最高的參選人。

兩家媒體在本月21、22日做緊急民意調查，在全體受訪者中，小泉比7月提高8個百分點、達23%；石破茂從24%跌到18%，讓出第一，經濟安全保障大臣高市早苗第三。與小泉一樣，算青壯派的小林鷹之，在宣布欲參選後，民意支持度從1%升到8%，排名躍居第四。

從受訪者年齡來看，小泉在39歲以下、40到59多歲與60歲以上的民眾都得到最高支持度。在自民黨支持者中，小泉也以32%排第一、高市15%、石破14%。中間選民也是最支持小泉有20%、石破17%居次。

自民黨為現在的執政黨，擔任總裁者等於是下任的日本首相。小泉在20日表態有意參選，得到非主流派大老、前首相菅義偉的支持。戰後最年輕的日相是安倍晉三，他第一次就任首相時52歲。

岸田內閣的支持度28%，與7月調查時相同，回答不支持的有66%，比7月多了2個百分點。在政黨支持率方面，自民黨36%、立憲民主黨8%、日本維新之會7%、中間選民34%。本項調查以市話、手機調查，得到595人的樣本，回答率34.9%。