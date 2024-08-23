南韓酒店惡火釀7死12傷！死者均南韓公民 住客跳氣墊仍難逃死劫

南韓京畿道富川市一間酒店22日晚間驚傳火警，導致7人死亡、12人輕重傷，最初報導指死者中有外國人，但當地政府證實，4男3女死者全部是南韓人。

京畿道消防災難本部23日消息指，22日晚間7時39分許，位於富川市遠美區中洞一間樓高9層的酒店，8樓一間房間起火，造成7人死亡、12輕重傷，其中3人重傷，9人輕傷。事發時酒店共有27人入住。

富川市政府證實，7名死者中，4男3女皆為南韓人，其中一對男女據報是從8樓房間跳到1樓的消防氣墊後身亡。消防共派出約70輛車及160名消防員灌救，到晚上10時半許撲滅火勢。

目前起火原因尚待調查，但初步調查發現，起火房間的住客在事發前聞到燒焦的味道，並提出換房；而起火時房間內沒有人。

起火酒店在2003年竣工，設有64間客房，客房內未安裝自動灑水系統。南韓2017年起才強制要求所有6層樓以上新建築應設置自動灑水設備。