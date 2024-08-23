防範M痘疫情 新加坡機場港口設體溫檢測站

為了防範非洲M痘疫情，新加坡今天起在港口和機場設立體溫檢測站，監測、篩查從有傳播風險國家入境的旅客和機組人員。

M痘在非洲多個國家快速擴散，世界衛生組織（WHO）宣布在非洲升溫的M痘（mpox，舊稱猴痘）疫情已構成「國際關注公共衛生緊急事件」。隨後瑞典於15日證實出現第1起感染較危險M痘病毒株的案例，為非洲以外的首例。

為了防範M痘傳染，聯合早報報導，新加坡今天起在港口和機場設立體溫檢測站，監測、篩查從有傳播風險國家入境的旅客和機組人員。

發燒是感染M痘的其中一個症狀。報導指出，新加坡衛生部表示，將與交通部及移民與關卡局合作，加強邊境對M痘的監控能力，將在樟宜機場、實里達機場（Seletar Airport）對入境旅客和機組人員進行體溫篩檢，類似措施也會在港口實施。

報導表示，截至22日新加坡今年累計13件M痘病例。目前為止所有確診者感染的都是病情較輕微的第二分支病毒（Clade II）。衛生部指出，現有的M痘檢測和管理措施不變，所有旅客都必須透過填寫電子入境卡（SG Arrival Card），申報任何症狀和旅遊史。

泰國證實國內出現亞洲首起M痘病毒第一分支的子分支（Clade 1b）病例，這名病患是從非洲入境泰國。

新加坡衛生部長王乙康日前說，雖然新加坡與出現病例的非洲地區沒有直航班機，但身為區域航空樞紐，新一波疫情遲早會擴散到本地，新加坡要有備無患，了解這個病毒如何散播、殺傷力多大、如何阻止，再用正確方式應對。