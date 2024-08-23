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菲律賓前華裔市長涉包庇博弈產業 姐姐及夥伴在印尼被捕

中央社／ 馬尼拉23日專電
菲律賓前華裔市長郭華萍被指利用職權包庇非法離岸博弈產業，正在菲律賓參議院追捕中。取材自郭華萍臉書
菲律賓前華裔市長郭華萍被指利用職權包庇非法離岸博弈產業，正在菲律賓參議院追捕中。取材自郭華萍臉書

印尼移民當局的協助之下，菲律賓政府昨天押回前華裔市長郭華萍的姐姐以及1名生意夥伴；郭華萍被指利用職權包庇非法離岸博弈產業，正在菲律賓參議院追捕中。

郭華萍的姐姐謝拉．郭（Sheila Guo）和一家離岸博弈公司的代表人卡桑德拉．王（Cassandra Ong）， 21日在印尼巴淡島被當地移民局人員截獲，昨天傍晚由菲方執法人員押回馬尼拉。

2人在接受體檢之後，即被帶到調查局接受訊問。

郭華萍、謝拉．郭、桑德拉．王等人均因連續缺席參議院有關離岸博弈產業的聽證會，而遭參議院以蔑視議會的理由發出拘捕令；郭華萍依然在逃，但情報顯示她還在印尼。

菲律賓移民局稍早前引述情報表示，郭華萍姐妹7月間就已非法前往馬來西亞，之後又輾轉逃到新加坡、印尼，桑德拉．王更是早在6月就已離菲。

郭華萍於2022年5月當選菲國丹轆省（Tarlac）班班市（Bamban）市長，菲律賓執法單位3月在這座小城市臨檢一家離岸博弈公司，發現暗藏電信詐騙基地，而這家公司就開設在郭華萍持有部分產權的土地上，且離警察局不遠。

郭華萍面臨利用職權包庇離岸博弈產業的指控。此外，她的真實身分及菲律賓國籍也遭到質疑，菲律賓監察專員辦公室13日已宣布將她革職，取消所有退休福利，且永久不得重新進入公職。

菲國參議員洪迪薇（Risa Hontiveros）懷疑郭華萍是為中國效力的間諜，但大部分華僑認為她可能是早年為居留菲國而造假身分，從政成功後包庇不法生意，不至於是間諜。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）對於郭華萍等人在被移民局列入監視名單後仍能離境，感到震怒，21日表示將嚴懲協助他們潛逃的官員。

印尼 華裔 菲律賓

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