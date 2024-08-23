泰國飛機起飛11分鐘失聯墜毀釀9死！死者名單曝 5中國乘客最小才12歲

泰國民航局指出，22日一架小型飛機從曼谷機場出發後僅11分鐘就失聯並墜毀北柳府，機上9人全數罹難，包括5名來自香港的中國公民，其中年紀最小的罹難者才12歲。

根據泰國媒體報導，該架隸屬泰國飛行服務有限公司（Thai Flying Service Company）的小型飛機型號為Cessna Caravan C208B，當地時間22日下午2時46分從泰國素萬那普國際機場起飛，準備飛往南部達叻府，未料起飛僅11分鐘後就與塔台失去聯繫。

失事飛機最終墜毀於距離起飛機場約40公里的北柳省紅樹林沼澤，救難人員未尋獲倖存者，機上7名乘客和2名飛行員全數罹難，墜機原因尚待釐清。

泰國《民族報》（Nation Thailand）發布9名死者的英文名單，根據姓氏估計有5名死者是來自香港的中國公民，包括2名年僅12及13歲的孩童，暫未知彼此間關係。另外4人包括泰國籍的機師及副機師，餘下2人為泰籍女性，尚不確定是機組員還是遊客。

泰國Amarin TV公開9名死者照片，以及5名中國籍死者的護照，5人姓名與《民族報》的名單一致。