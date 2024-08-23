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情報指恐受威脅 德國北約空軍基地升高安全等級

中央社／ 柏林22日綜合外電報導

北大西洋公約組織（NATO）駐守德國城鎮蓋倫基興（Geilenkirchen）空軍基地今晚表示，「情報顯示可能受到威脅」，已升高安全等級因應。

路透社報導，這座北約空軍基地在社群媒體平台X發布聲明指出，「所有非任務必要人員已被送回家，作為預防措施」，但未詳述原因。聲明還說：「保護人員安全是我們首重要務。各任務持續按計畫進行。」

基地發言人表示，威脅等級已調升至4級警戒中的第2高等級，意味著「已經發生的事件或收到情報顯示，極有可能發生某種針對北約組織或人員的恐怖行動」。

這是這座北約空中預警飛機（AWACS）機隊駐防的基地在上週事件後第2度升高安全等級，當時德國科隆（Cologne）附近的軍事基地因當局調查供水可能遭受破壞而一度關閉。同一天，蓋倫基興空軍基地也通報一起侵入未遂事件。

對於科隆基地疑似遭遇破壞事件，德國軍方之後解除警報，表示檢測結果顯示自來水未受污染。

北約過去曾警告俄羅斯發動惡意活動，包括破壞行動和網路攻擊。俄羅斯也經常指控北約威脅俄國安全。

今年6月，北約秘書長史托騰柏格（JensStoltenberg）表示，他們見到一種模式的演變，即最近攻擊事件是俄羅斯情報更加活躍下的結果。

近年來，分析家對北約國家領土上發生的幾起事件感到可疑，包括2022年連接斯瓦巴群島（Svalbard）和挪威本土的一條重要海底電纜被切斷。

俄羅斯 北約 空軍

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