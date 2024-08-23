徐佳青：僑務政策轉為「向下扎根」新方向

僑務委員會委員長徐佳青正在加東地區進行任內首度訪問，她昨晚接受中央社專訪談到僑務及僑教政策新方向指出，台灣移民在海外已邁入第3、4代，如果沒有好的文化和語言傳承，他們可能就會「不見了」；因此，「向下扎根」將是僑務工作未來幾年最重要的政策方向。

在僑教方面，徐佳青強調，移民第3、4代在全新國度出生長大，不可能再使用過去傳統「注音符號」教學教材來學習華語；所以今後僑委會華語教材會轉移至「雙語教材」。

徐佳青說，僑委會目前已推出英華、法華、俄華、西班牙語、斯拉夫語、馬來語、越南語等7個版本的雙語教材，讓全球想學習華語的國際友人及下一代移民方便使用。這些教材會著重學習華語的「聽和說」，而非「讀和寫」；畢竟，未來包括AI在內有很多工具可以翻譯和協助華語閱讀寫作。

徐佳青這趟北美行先後走訪美國底特律、匹茲堡、華府等地，昨晚結束加拿大蒙特婁訪問，抵達多倫多；明天將出席多倫多台灣文化節。

徐佳青指出，在和各地僑團僑教人士及青年團體交流活動中，不論是對傳統僑社或台籍社團，她都清楚表達一個重要訊息，那就是要「往下扎根」；Move toNext Generation，將是未來幾年僑務工作最重要的政策方向。

徐佳青說：台灣移民從早期1960或70年代迄今已移民5、60年，代表海外移民已從第1代進入到第3、4代，如果沒有好的文化語言傳承，很多移民可能會在第3、4代就不見了。因此，僑務工作正積極透過僑團自主性組織帶領台裔移民下一代，建立領導能力和培養義工精神，鼓勵他們持續發展、傳承文化，在自己居住的國度扮演貢獻角色。

談到多倫多甫於9日至11日完成的首屆「海外青年文化大使」（FASCA）新生培訓，徐佳青指出，僑委會2011年起在美加創立FASCA，鎖定14歲至17歲新一代台裔參與，13年來已培養出6、7000位FASCA；這幾年FASCA的成立範圍更持續擴展到亞洲、大洋洲等地；「多倫多是最近一個加入的FASCA分會，但絕對不會是最後一個」。

徐佳青說：「讓下一代用他們新的方式出發思考，在他們的國度學習，發揮新能量。這種僑務工作是走到新的方向，不再是走傳統路線。」

她表示，僑務工作轉移的目標，是要讓台裔第3、4代對台灣有更多認識，並在當地國家變成更有影響力、有更多貢獻的人，其中包括積極參與政治、競選公職等。

至於這是否會讓台裔移民在身處國度面臨矛盾處境，徐佳青說：「一點也不矛盾。」

她表示，在移民社會的身分認同和忠誠，固然向著新國度，但並不影響文化傳承；「義大利人移民美國數百年，一樣在吃義大利菜，一樣有家族聚會，愛爾蘭人也有其傳統節日。日本、韓國、台灣各有各的文化；我們帶著多元文化元素，在移民社會展現獨特性，又能對當地國家社會有貢獻，產生影響力，這是並行不悖的」。

徐佳青指出，在國家公民認同上，移民理當在當地國家扮演忠貞角色；然而，大部分台灣移民同時也是中華民國國民，所以這種雙語過程，也是某種尋找認同的過程。

她說：「在全球化社會、移動的時代，如何為自己找到定位非常重要。僑務會要在未來的時代，幫助下一代尋找自己的定位；不論他們將來是要在現在國度發展，抑或返回台灣發展，我們都非常歡迎。」