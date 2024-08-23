委內瑞拉最高法院確認總統馬杜洛勝選 爭議仍難平息

中央社／ 卡拉卡斯22日綜合外電報導

委內瑞拉最高法院今天宣布，現任總統馬杜洛是上月大選的贏家，但觀察家說最高法院忠於馬杜洛政府。這次選舉在委國引發爭議，反對派主張勝選，並稱選舉舞弊情事普遍。

法新社報導，首席法官羅德里格斯（CarysliaRodriguez）宣讀裁決結果時說，最高法院認可國家選舉委員會（CNE）公布的7月28日總統大選結果，宣布馬杜洛（Nicolas Maduro）勝選。

反對派總統候選人龔薩雷茲（Edmundo Gonzalez）幾分鐘後就在社群媒體網站X大喊「無效」，並寫道「主權屬於人民，不得讓渡」。

馬杜洛本人這個月要求最高法院裁決選舉結果。根據選委會，馬杜洛以52%的得票率擊敗龔薩雷茲。

但選委會並未提供各選區投票結果，宣稱遭駭客攻擊。

最高法院今天也說：「有證據顯示選舉系統遭大規模網攻。」觀察家則認為，所謂的駭客攻擊不過是不提供投票結果的藉口。

最高法院 馬杜洛

延伸閱讀

獨／PTT驚傳遭駭客入侵！國際駭客聲稱取得資料庫紀錄 鄉民個資目前暫未流出

委內瑞拉大選結果惹議 總統馬杜洛對手籲移交政權

美國、巴西提議重新選舉 委內瑞拉政府和反對派回絕

馬杜洛不公布選舉記錄 委內瑞拉危機難解決

相關新聞

不滿國會疑為佐科威小兒子修法 印尼千人上街抗議

印尼上千人今天走上街頭，抗議國會推翻憲法法院的裁決，計畫修法為總統佐科威的小兒子卡桑參選鋪路。位於雅加達的國會大廈前今天...

非洲M痘疫情持續蔓延 蒲隆地通報累計171起病例

非洲國家蒲隆地衛生部長恩達依克沙今天表示，上月確認國內出現首批M痘（mpox，舊稱猴痘）病例後，蒲隆地迄今累計有171起...

魯卡申柯與李強會面！白俄羅斯遭西方國家制裁 將與大陸簽署自貿協定

白俄羅斯今天表示，將就服務業和投資與中國簽署自由貿易協定。白俄羅斯因支持俄羅斯全面入侵烏克蘭遭西方國家制裁而受創

達賴喇嘛與美國高官在紐約會見 美副國務卿：致力推進西藏人權

（德國之聲中文網）據美國國務院聲明，美國高級官員周三（8月21日）在紐約會見了達賴喇嘛，這是華盛頓與這位流亡的...

亞洲首例M痘新病毒株 泰國疾病管制署證實：病患曾赴非洲

泰國當局今天證實國內出現亞洲首起M痘（mpox，舊稱猴痘）病毒第一分支的子分支（Clade 1b）病例，這名病患是從非洲...

澳洲智庫：大國戰略競爭激烈 太平洋島國難招架

在太平洋島國領導人一項年度峰會登場前夕，澳洲智庫今天在報告中警告，在中國與美國盟友間的戰略競爭下，地緣政治震盪恐衝擊太平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。