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魯卡申柯與李強會面！白俄羅斯遭西方國家制裁 將與大陸簽署自貿協定

中央社／ 莫斯科22日綜合外電報導
中國國務院總理李強與白俄羅斯總統魯卡申柯會面。圖／路透社
中國國務院總理李強與白俄羅斯總統魯卡申柯會面。圖／路透社

白俄羅斯今天表示，將就服務業和投資與中國簽署自由貿易協定。白俄羅斯因支持俄羅斯全面入侵烏克蘭遭西方國家制裁而受創。

法新社報導，中國國務院總理李強結束訪俄羅斯行程後，接著到訪白俄羅斯，並會見總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）。他在訪問莫斯科期間曾會晤俄國總統普亭（Vladimir Putin），並盛讚與俄羅斯的關係持續強化。

根據白俄羅斯總統府官網發表的聲明，李強來訪期間，明斯克（Minsk）與北京當局將簽署一系列雙邊夥伴協定。

聲明引述魯卡申柯的話說：「雙邊協定之一的確可稱之具有歷史性－即就服務業與投資成立自由貿易區的協定。」

明斯克當局指出，這項協議將制定「透明與可預期的規範」，如此未來5年，將使白俄羅斯對中國出口至少增加12%，中國對白俄羅斯投資提升30%。

因支持俄羅斯揮軍入侵烏克蘭，以及魯卡申柯2020年於爭議聲中連任後鎮壓抗議民眾，白俄羅斯成為遭制裁的對象。

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