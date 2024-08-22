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澳洲智庫：大國戰略競爭激烈 太平洋島國難招架

中央社／ 雪梨21日綜合外電報導
在太平洋島國領導人一項年度峰會登場前夕，澳洲智庫今天在報告中警告，在中國與美國盟友間的戰略競爭下，地緣政治震盪恐衝擊太平洋島國的政治和安全局勢。圖／歐新社
在太平洋島國領導人一項年度峰會登場前夕，澳洲智庫今天在報告中警告，在中國與美國盟友間的戰略競爭下，地緣政治震盪恐衝擊太平洋島國的政治和安全局勢。圖／歐新社

在太平洋島國領導人一項年度峰會登場前夕，澳洲智庫今天在報告中警告，在中國與美國盟友間的戰略競爭下，地緣政治震盪恐衝擊太平洋島國的政治和安全局勢。

路透社報導，澳洲智庫羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）報告指出，太平洋島國因其戰略位置，在世界主要大國的國防計畫中受到重視，這包括可以監視和掌控太平洋各地海軍行動。

報告強調，諸如中國，以及美國和澳洲、日本等盟友，各國為區域影響力而激烈競爭。

報告作者群指出：「面對這場新的『大博弈』（great game），太平洋島國已經變成外交上的價格制定者，利用越演越烈的競爭來牟取發展上的最大利益。」

報告警告，這種「肆無忌憚的戰略競爭」對善治和透明度構成挑戰，太平洋小島國家面臨無力招架的風險。同時，捐助國間的利益衝突正將太平洋島國往不同方向拉，小官僚機構應接不暇，恐無法專注投入當地的優先要務。

儘管斐濟政府與美國「和平工作團」（Peace Corps）簽署招募軟體工程師協議，並宣布谷歌（Google）將斥資2億美元（約新台幣64億元）打造一座資料中心，以支持一條新海底電纜，斐濟總理拉布卡（Sitiveni Rabuka）昨天仍在北京與中國國家主席習近平會面。

萬那杜與索羅門群島領導人也於7月訪問中國。

報告發現，太平洋島國「在國際交往中更大膽地主張他們的需求，要求在貿易、勞動力流動、數位連結和氣候韌性上，達成更好的協議」。

北京 斐濟 澳洲 美國 習近平

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