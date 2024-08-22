仰賴大陸火藥棉成歐盟瓶頸 政治與道德備受考驗

（德國之聲中文網）為了給烏克蘭在戰場上提供補給，同時也填補自身的彈藥庫存，歐盟原先的計劃是在2024年底之前，將北約最主要口徑尺寸的彈藥產量提高到每年150萬枚。如今歐盟距離自己的承諾還相差甚遠。

然而，歐洲缺乏的不僅僅是制造彈藥的產能，而且還缺乏生產必需的火藥。此前，法國總統馬克宏也承認：「我們目前真正缺少的，是火藥。」

火藥被用於推進劑，可以將炮彈發射到數十公裡以外。火炮的簡單爆炸裝置通常由三部分組成：鋼制外殼、炸藥和雷管。歐洲只有很少的幾家火藥制造商，包括在法國、比利時和瑞典設廠的Eurenco，以及由德國軍工企業萊茵金屬（Rheinmetall）持有多數股份的Nitrochemie，在德國和瑞士設有生產基地。

可以說，火藥生產是歐盟目前所面臨的主要瓶頸。歐盟內部市場事務專員布雷頓（Thierry Breton）指出：「制造火藥需要一種特定的棉花，而這種棉花主要來自中國。」

他說的這種棉花指的就是硝酸纖維素，俗稱硝化棉，它可以作為炸藥的原料，而中國的硝化棉產量在全球總量中佔比大約為70%。布雷頓補充道：「幾個月前，來自中國的硝化棉供貨恰恰停止了。」

面臨政治、經濟與道德上的考驗

萊茵金屬總裁帕佩爾格（Armin Papperger）今年4月對英國《金融時報》表示，歐洲大約七成的硝化棉來自中國。這一供貨渠道存在出於政治原因而中斷的風險。「因此我們目前在盡可能多地採購，以填充我們的倉庫」，帕佩爾格當時透露，萊茵金屬已經囤積了足夠支撐未來三年的庫存。

在從中國進口硝化棉的問題上，歐盟也面臨道德上的困境。歐洲議會今年4月通過了一項法律，以阻止通過強迫勞動生產的商品進入歐盟市場。華盛頓共產主義受害者紀念基金會的專家警告說，數十萬維吾爾人被迫在新疆的棉花工業工作。然而，歐盟從中國進口的硝化棉最終來自新疆幾乎是不可避免的，因為中國近90%的棉花都產自新疆。

歐盟內部市場事務專員布雷頓表示，科研人員目前已經找到了中國產硝化棉的替代品。能夠生產這種替代品的企業，未來將會得到補貼。專家們指出，在供應鏈轉型的過程中，需要對生產流程進行重組。而這是一個緩慢的過程。生產硝化棉的技術門檻雖然並不高，但具有風險性，因此對安全措施要求高，導致歐盟自產的硝化棉成本遠高於來自中國的產品。

（法新社等）

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