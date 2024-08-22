澳洲宣布斥資182億發展「自製飛彈」 預計每年可產100枚

同樣出身中西部鄉村，民主黨副總統候選人華茲（Tim Walz）與共和黨副總統候選人范斯（J.D. Vance）都是白人從政，卻有著截然不同的成長軌跡；華茲平順踏實，范斯坎坷輾轉，兩條原本陌生的平行線，在2024的總統大選，有了交集。

2024-08-22 17:59