澳洲宣布斥資182億發展「自製飛彈」 預計每年可產100枚
澳洲今天公布一項價值5億700萬美元（約新台幣182億元）的自製飛彈協議，以在區域軍備競賽中強化自身實力。
法新社報導，澳洲國防工業部長康洛伊（Pat Conroy）宣布，將在雪梨北部興建工廠，研發海上和空中發射的「聯合攻擊飛彈」（JSM）。
工廠將於今年稍晚破土動工，主要生產反艦巡弋飛彈，以及可安裝在先進的F-35A戰機上的聯合攻擊飛彈。
康洛伊說，此舉旨在「投資先進的高科技製造業，並發展主權國防工業基礎。」
另名國防部官員告訴法新社，工廠將於2027開始生產，每年可製造100枚飛彈。
上述2款飛彈將由挪威亞洲康堡集團（Kongsberg）負責研發。
對中國巨額國防支出以及俄羅斯入侵烏克蘭的擔憂，讓美國的許多盟國開始關心軍火製造能力不足的問題。
根據倫敦智庫「國際戰略研究所」（International Institute for Strategic Studies），2023年亞洲國防支出已達到創新高的5100億美元。
澳洲也大幅增加國防預算，包括打造一支核動力潛艦艦隊。
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