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日本自民黨總裁選舉 前首相菅義偉傾向挺小泉進次郎

中央社／ 東京22日綜合外電報導
日本前環境大臣小泉進次郎。圖／路透
日本前環境大臣小泉進次郎。圖／路透

日本自民黨總裁選舉在現任總裁、首相岸田文雄確定退出後，有意參選人數已逾10人。競爭激烈的選戰讓前首相菅義偉動向受矚，目前傳出他傾向支持43歲的前環境大臣小泉進次郎

自民黨總裁（黨主席）選舉預計9月12日公告、27日投開票。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，新任總裁將在首相指名選舉被指名為新任首相。

日媒日前報導，這次有意參選的逾10人中，最年輕的人選屬年僅43歲的小泉進次郎，也向身旁人士表達參選意願。

日本時事通信社報導，菅義偉對下次眾議院大選的危機感升高，認為作為「選舉看板」知名度高的小泉是合適的總裁人選，與菅義偉親近的議員也以行動相挺。

同屬無派閥的菅義偉跟小泉選區都在神奈川縣，菅義偉執政末期的2021年夏天，黨內掀起「倒菅」聲浪，時任環境大臣的小泉為了維持政權到處奔走。

加上兩人近期也在推動開放個人以自用車有償載客的「白牌計程車」等方面同步調，顯現出兩人的良好關係。

面對自民黨內爆發派閥「小金庫」醜聞，對自民黨造成不利影響，菅義偉對執政黨可能無法在下次眾議院大選取得過半席次感到擔憂，所以在支持小泉方面有所行動。

菅義偉今年7月升高對岸田文雄的批評，當時也跟身旁人士表示「小泉最能給人耳目一新的感受」，表達了小泉是「後岸田時代」最可能接班人選的看法。受此影響，與菅義偉親近的前總務會長佐藤勉及前內閣官房副長官坂井學等人，都加快推動小泉參選的行動。

相對來說，菅義偉跟數位大臣河野太郎的距離愈拉愈遠。菅義偉在上次2021年總裁選舉曾支持過河野，但總裁選舉結束後，河野依舊留在黨內派閥「麻生派」內，這次有意參選總裁也經常與麻生派會長麻生太郎見面並尋求支持，這讓一直志在擺脫派閥的菅義偉感到失望。

另外就是菅義偉與麻生間關係早已緊張，這也顯示出兩人在總裁選戰中爭取主導權的一面。

有意參選的人選包括前幹事長石破茂，很早就對獲得菅義偉支持寄予厚望；曾在菅義偉政府擔任內閣官房長官的加藤勝信，昨天也跟菅義偉見面請求支持。

這次總裁選戰的選情因為角逐者眾多顯得異常混沌，可能將由首輪投票前兩名人選進入第二輪投票決勝負，而跟後岸田時代人選維持關係的菅義偉，其動向可能將成為選戰關鍵。

小泉進次郎 日本 自民黨 菅義偉

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